For Serambinews

Oleh: Dr. Ainal Mardhiah, S.Ag, M.Ag

Peran Pendidikan dan Ketahanan Keluarga, artikel ini telah di presentasikan pada acara Konferensi Internasional THE 2ND SAMARAH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ISLAMIC FAMILY LAW AND ISLAMIC LAW (SICOIFL II), tanggal 3 November 2022, di University Kebangsaan Malaysia, Kuala Lumpur.

Pengertian Pendidikan

Menurut Ali Abdul Halim Mahmud, tarbiyah memiliki pengertian: cara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung (berupa kata-kata), maupun secara tidak langsung (berupa keteladanan, sesuai dengan sistem dan perangkatnya yang khas), untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik.

Baca juga: Cerita Tiga Pemimpin Dunia, dan Takdir Anies Baswedan

Pendidikan Islam itu bertujuan mendidik 5 kompetensi dasar pada peserta didik, ini dimaksudkan agar seorang muslim dapat survive di kehidupan dunia dan siap berbekal untuk akhirat. Kecerdasan yang dimaksudkan adalah :

a. Cerdas spritual agar menjadi seorang muslim yang ta'at pada aturan Syar'iat Islam.

b. Cerdas sosial agar tumbuh sikap simpati dan empati kepada sesama manusia, terutama kepada sesama muslim.

c. Cerdas Intelektual, agar memiliki pengetahuan dalam menghadapi berbagai persoalan dalam hidup, terutama dalam berumah tangga.

d. Memiliki ketrampilan/skiil, untuk dapat mencari nafkah, dan mampu menyelesaikan masalah dalam kehidupan.

e. Akhlak yang baik agar dapat diterima dimanapun mereka berada

Pengertian Ketahanan Keluarga.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Ketahanan berarti perihal tahan (kuat), kekuatan phsikis, fisik.

Ketahanan keluarga adalah sebuah rumah tangga tetap dengan satu pasangan, atau lebih, kokoh, secara fisik, psikhis, tetap bersama, terpenuhi, kebutuhan-kebutuhan dasar sebagai manusia, berjalan hak dan kewajiban dengan baik diantara keduanya (suami-istri).

Baca juga: Ironi Negeri Syariat: Kemiskinan, Pengangguran, Ketidakadilan, hingga Pelecehan Seksual

Indikator Ketahanan Keluarga