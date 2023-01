Megawati Sebut Nasib Jokowi Berbeda jika Tak Ada PDIP, Puan Maharani Jelaskan Maksudnya

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani menjelaskan maksud dari pidato Megawati Soekarnoputri di acara Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDI-P yang menyinggung nasib Presiden Joko Widodo jika tak ada partai banteng.

Menurut Puan, Megawati bicara demikian karena dia melihat potensi besar di diri Jokowi.

Mega tengah mengibaratkan PDI-P sebagai wadah bagi para kader, termasuk Jokowi, untuk berjuang.

"Jadi ini sebagai wadah. Jadi maksudnya, ayo dong kita sama-sama maju, ayo dong sama-sama kita memberikan bakti kita, atau apa yang bisa kita lakukan untuk bisa membangun bangsa dan negara. Kan diperlukan, it takes two to tango untuk bisa melaksanakan hal itu," kata Puan dalam acara Rosi Kompas TV, dikutip Jumat (13/1/2023).

Puan mengatakan, sebagai ketua umum PDI-P, Megawati selalu menempatkan diri sebagai ibu bagi kader-kader partai banteng.

Dia pun menilai, pernyataan Mega itu wajar diucapkan seorang ketua umum partai.

"Kenapa di acara PDI Perjuangan bicara seperti itu, karena ini acara internal, dianggap semua (kader) itu anak-anaknya," ujarnya.

Puan mengatakan, Megawati tak bermaksud merendahkan Jokowi dengan mengatakan nasib Jokowi mungkin berbeda jika PDI-P tak ada.

Sebaliknya, Ketua DPR RI itu bilang, ibundanya sangat menyayangi dan menghormati Jokowi.

"Kalau tahu, Ibu Mega itu sayang banget sama Pak Jokowi. Dan tentu saja hormat sekali sama Pak Jokowi sebagai presiden," kata Puan.

Puan lantas menyinggung pidato Megawati beberapa waktu lalu yang menyebut bahwa dia menangis karena Jokowi terus menerus dirundung.

Mega bahkan mengaku siap pasang badan, tak apa dia dirundung asalkan bukan bukan Jokowi yang kena bully.

Menurut Puan, sikap Megawati itu menunjukkan betapa dia sangat menyayangi dan menghormati Jokowi sebagai adiknya. Bahwa Megawati ingin Jokowi sukses menjalankan tugas-tugasnya sebagai kepala negara.

"Saya baru pertama kali ini mendengar Bu Mega membela seseorang sampai seperti itu," ucap Puan.