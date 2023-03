PT Trans Continent Terima Penghargaan Supplier of The Year 2023, Berikut Profil Ismail Rasyid

PT Trans Continent, perusahaan multimoda transport milik putra Aceh Ismail Rasyid, menerima penghargaan “Supplier of The Years 2023 Freight Category”. Penghargaan ini diberikan oleh PT Orica Mining Service, pada acara Indonesia Sustainability Workshop yang berlangsung di Hotel Inter Continental, Jimbaran, Bali, 16-17 Maret 2023.

SERAMBINEWS.COM – PT Trans Continent, perusahaan multimoda transport milik putra Aceh Ismail Rasyid, menerima penghargaan “Supplier of The Years 2023 Freight Category”.

Penghargaan ini diberikan oleh PT Orica Mining Service, pada acara Indonesia Sustainability Workshop yang berlangsung di Hotel Inter Continental, Jimbaran, Bali, 16-17 Maret 2023.

Penghargaan ini diserahkan oleh Presiden Direktur PT Orica Mining Service Damian Marik didampingi oleh Head of Suplly Asia Robert Powell.

Ismail Rasyid, melalui pesan WhatsApp kepada Serambinews.com, Jumat (17/3/2023) malam mengatakan, PT Orica Mining Service merupakan perusahaan penanaman modal asing (PMA) yang bergerak di bidang pertambangan, khususnya yang men-supply bahan bahan kimia dan explosive untuk keperluannya dan kegiatan di pertambangan.

Sebelum menerima penghargaan ini, kata Ismail, ia mempresentasi sistem kerja perusahaannya.

CEO PT Trans Continent, Ismail Rasyid, mempresentasikan Sistem kerja perusahaannya, pada acara Indonesia Sustainability Workshop yang berlangsung di Hotel Inter Continental, Jimbaran, Bali, 16-17 Maret 2023. Dalam kegiatan ini, PT Trans Continent menerima penghargaan "Supplier of The Years 2023 Freight Category".



Menurutnya, penghargaan ini diserahkan kepada perusahaan yang bergerak pada sektor freight forwarding and logistics services, project cargo, customs clearance, warehousing and many value added service.

“ Trans Continent merupakan salah satu freight and logistics partner dalam Mendukung kegiatan Orica di Indonesia. Kami sudah bekerja sama lebih 15 tahun,” kata Ismail Rasyid.

Ismail menjelaskan, perusahaannya telah memiliki 16 kantor cabang di berbagai pulau di Indonesia, dua kantor penghubung internasional di Filipina dan Australia dengan 261 costumer serta memiliki pengalaman di bidang kargo dan logistic service selama 17 tahun.

Penghargaan yang diberikan oleh Orica merupakan bukti terbaru tentang kinerja professional yang dilakukan oleh Trans Continent.

“Alhamdulillah, award ini merupakan apresiasi kepada kami dari Orica, bahwa Trans Continent merupakan salah satu mitra terbaik mereka dalam bisnis,” tutup Ismail Rasyid.

Peserta Indonesia Sustainability Workshop berfoto bersama usai mengikuti acara di Hotel Inter Continental, Jimbaran, Bali, 16-17 Maret 2023. Dalam kegiatan ini, PT Trans Continent, perusahaan multimoda transport milik putra Aceh Ismail Rasyid, menerima penghargaan "Supplier of The Years 2023 Freight Category" dari PT Orica Mining Service.



Siapa Ismail Rasyid?

Ismail Rasyid merupakan seorang pengusaha internasional asal Aceh dan juga pendiri sekaligus CEO Trans Continent yang bernaung dibawah bendera Royal Group.

Ismail Rasyid lahir di Matangkuli, Aceh Utara pada 3 Juli 1968. Ia merupakan lulusan SMA Negeri 1 Lhokseumawe pada tahun 1987 yang kemudian melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ekonomi Universitas Syiah Kuala.

Ismail Rasyid merupakan putra dari pasangan Muhammad Rasyid dan Salamah. Ia anak kedua dari enam bersaudara.