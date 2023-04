Kisah Perawat dengan Gaji Rp 99,7 Juta Sepekan, Mampu Hasilkan Rp 2,7 Miliar dalam 9 Bulan

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Semua orang tentunya mengharapkan gaji yang besar dalam setiap pekerjaan yang dia tekuni.

Pastinya tidak semua pegawai dan pekerja yang bekerja di perusahaan mendapatkan upah yang besar, kecuali hanya bidang tertntu saja.

Tapi tidak dengan perawat yang satu ini, meski pun bukan lulusan universitas ternama namun dia mampu menghasilkan miliaran per bulan.

Seorang staf perawat bernama Aspen Tucker (29) berhasil menghasilkan 187.000 dollar AS atau setara dengan Rp 2,7 miliar (kurs Rp 14.895 per dollar AS) dalam 9 bulan.

Padahal, ia bukan merupakan lulusan universitas.

Tucker mulai pendapatan fantastis tersebut usai melihat lowongan pekerjaan sebagai perawat perjalanan di Amarillo Texas, dengan gaji 6.700 dollar AS per minggu atau Rp 99,7 juta sepekan.

Padahal saat itu Tucker masih bekerja di kampung halamannya di Spartanburg, Carolina Selatan dengan gaji 2.000 dollar AS untuk dua pekan.

"Saya langsung mengemas barang-barang saya dan pergi ke Texas. Itu adalah kesempatan sekali seumur hidup," kata Tucker seperti dikutip dari CNBC.

Perawat perjalanan adalah perawat terdaftar yang bekerja dalam peran jangka pendek di rumah sakit, klinik, dan fasilitas kesehatan lainnya.

Perawat perjalanan membantu mengisi kekosongan di daerah yang kekurangan perawat sehingga gaji rata-rata perawat perjalanan bisa sangat tinggi.

Tucker mengambil kontrak kerja selama 4-13 minggu, dan 48-60 jam per minggu.

Ia juga memaksimalkan lembur untuk memaksimalkan pendapatannya.

Selama bekerja sembilan bulan dalam setahun, Tucker menghasilan pendapatan tahunan sebesar Rp 2,7 miliar atau 187.000 dollar AS.

Ia juga menghabiskan waktu libur di South Caroliona.