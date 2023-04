Imam Masjid di New Jersey Ditusuk Saat Memimpin Shalat Subuh

Tangkapan layar kamera keamanan ketika seorang pria melompati barisan jemaah untuk melakukan penyerangan kepada seorang imam masjid di New Jersey.

SERAMBINEWS.COM, NEW YORK - Seorang imam di negara bagian New Jersey, AS ditikam saat shalat subuh.

Sayed El-Nakib, imam Masjid Omar di Paterson, ditikam oleh seorang pria yang bersembunyi di barisan jemaah saat dia memimpin salat subuh pada Minggu (9/4/2023).

Tersangka Serif Zorba, (32) tertangkap kamera keamanan masjid melompati jemaah dan menikam imam berusia 65 tahun itu dengan pisau.

Zorba ditangkap oleh jamaah dan diserahkan ke polisi. Dia juga terlihat mengancam orang-orang yang mencoba menghentikannya.

El-Nakib dibawa ke Rumah Sakit Saint Joseph dengan luka yang tidak mengancam jiwa.

“Zorba didakwa dengan Percobaan Pembunuhan, Tingkat Pertama; Kepemilikan Senjata untuk Tujuan Melawan Hukum, Tingkat Ketiga; dan Kepemilikan Senjata yang Melanggar Hukum, Tingkat Keempat, ”kata pernyataan dari Kantor Kejaksaan Wilayah Passaic.

Zorba mengatakan dia berasal dari Istanbul dan datang ke AS beberapa waktu lalu dan berkomunikasi dengan pengadilan melalui penerjemah Turki.

Pengurus masjid merinci serangan itu tetapi tidak menyebutkan motif Zorba dalam sebuah pernyataan, menambahkan penyelidikan sedang berlangsung.(AnadoluAgency)

