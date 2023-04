Baitul Mal Nagan Raya Salurkan ZIS Rp 1,7 Miliar

Tahun 2023, Baitul Mal Nagan Raya menyalurkan zakat kepada 4.152 penerima yang terdiri atas fakir 2.077 penerima, miskin 2.075 penerima, dan mualaf 38 penerima dengan total dana Rp 1,765 miliar.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Baitul Mal Nagan Raya mulai menyalurkan zakat Rp 1,765 miliar kepada senif fakir dan miskin, Selasa -Kamis (11-14/4/2023).

Untuk penyerahan perdana sudah dilakukan Jumat (7/4/2023) lalu, oleh Pj Bupati Nagan Raya, Fitriany Farhas kepada fakir miskin dan mualaf di momen peringatan Nuzul Quran di Masjid Giok.

ZIS tersebut berasal dari muzakki yaitu, orang yang dikenai kewajiban membayar zakat atas kepemilikan harta yang telah mencapai nisab dan haul.

Tahun 2023, Baitul Mal Nagan Raya menyalurkan zakat kepada 4.152 penerima yang terdiri atas fakir 2.077 penerima, miskin 2.075 penerima, dan mualaf 38 penerima dengan total dana Rp 1,765 miliar.

Ketua Baitul Mal Nagan Raya, Hamidi mengatakan, bahwa zakat dari para muzakki yang dikelola oleh Baitul Mal Nagan Raya merupakan zakat yang terkumpul pada tahun 2022 lalu.

Zakat disalurkan di tahun 2023 dengan total penerima sebanyak 4.152 orang, dimana masing-masing fakir menerima bantuan sebesar Rp 450 ribu per penerima zakat (mustahik), miskin Rp 400 ribu per penerima dan mualaf Rp 1 juta per penerima.

"Badan Baitul Mal juga mengucapkan terima kasih yang sebesarnya kepada para muzakki yang telah mempercayakan Baitul Mal Nagan Raya sebagai lembaga untuk mengelola zakat, infaq dan shadaqah," kata Hamidi didampingi Kepala Sekretariat Baitul Mal Nagan Raya, Firdaus, MKM.(*)

Lokasi penyaluran:

* Selasa (11/4/2023) terdiri atas Kecamatan Kuala Pesisir yang dipusatkan di Masjid Gampong Purwodadi dan Kuala Baro, Kecamatan Kuala di Masjid Ujong Fatihah dan Masjid Blang Muko serta Kecamatan Tadu Raya di Masjid Alue Bata dan Kuala Tadu.

*Kecamatan Beutong Ateuh dijadwalkan secara khusus pada Sabtu (15/4/2023).

* Rabu (12/4) jadwal penyaluran meliputi Kecamatan Suka Makmue, Seunagan, Seunagan Timur dan Beutong.

* Sedangkan pada Kamis (13/4) dijadwal penyalurannya meliputi Kecamatan Darul Makmur dan Tripa Makmur.

