Satpol Aceh Besar Tegur Muda-mudi yang Berpakaian tak Sesuai Syariat Islam di Pantai Lampuuk

Laporan Indra Wijaya | Jantho

SERAMBINEWS.COM, JANTHO - Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Aceh Besar melakukan patroli rutin di lokasi wisata Semenanjung Pantai Lampuuk, Kecamatan Lhoknga, Aceh Besar, Sabtu (29/4/2023).

Penjagaan ketertiban umum itu dilakukan oleh petugas lantaran, banyaknya jumlah kunjungan ke lokasi wisata pantai tersebut.

Kasatpol PP dan WH Aceh Besar, Muhajir mengatakan, penjagaan ketertiban umum itu dilakukan dalam rangka padatnya kunjungan di semenanjung pantai Lampuuk, Lhoknga.

Hal itu dilakukan sebagai langkah untuk menciptakan kenyamanan warga dalam menikmati liburan akhir pekan.

Dia mengatakan, patroli itu dilakukan sesuai dengan Qanun jinayat no. 6 tahun 2014, no. 11 tahun 2002, PERMENDAGRI no 26 tahun 2020 tentang penyelenggaraan ketertiban umum dan ketrentraman masyarakat serta Qanun no 5 Tahun 2019 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Baca juga: Pemkab Aceh Besar Terus Pacu Turunkan Angka Stunting

"Benar kita kerahkan petugas untuk melakukan penjagaan ketertiban umum di lokasi wisata Pantai Lhoknga, " kata Muhajir kepada Serambi.

Dia mengatakan, saat melakukan patroli, petugas juga menegur sejumlah muda-mudi yang menggunakan pakaian tidak sesuai syariat Islam.

"Petugas memberikan teguran bagi muda-mudi yang memakai pakaian yang tidak sesuai dengan syariat islam,," ujarnya.

Selain itu, pihaknya juga memberikan pemahaman / sosialisasi tentang qanun syariat islam, perbup dan permendagri tentang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

"Petugas memperingatkan pengunjung untuk mematuhi segala jenis peraturan di tempat wisata," pungkasnya.(*)

Baca juga: Tiket Habis, Ratusan Penumpang Kapal Aceh Hebat 1 Rute Sinabang-Calang Gagal Berangkat