Upaya Syahnaz dan Rendy Kjaernett Sembunyikan Dugaan Perselingkuhan, Chat Mesra Lewat GoJek

SERAMBINEWS.COM - Dugaan per selingkuhan antara adik Raffi Ahmad, Syahnaz Sadiqah, dengan aktor FTV, Rendy Kjaernett, membuat geger publik.

Selain chat mesra yang dibongkar istri Rendy Kjaernett, Lady Nayoan, aplikasi perpesanan yang dipakai Rendy dan Syahnaz, turut menjadi perhatian.

Syahnaz dan Rendy Kjaernett memilih bertukar pesan lewat aplikasi GoJek untuk menyembunyikan dugaan per selingkuhan mereka.



Kata GoJek bahkan menduduki peringkat ke-13 di trending Twitter pada Rabu (21/6/2023) pagi.

Lantas, seperti apa isi pesan Syahnaz dan Rendy Kjaernett di aplikasi GoJek?

Berikut isi chat Syahnaz dan Rendy Kjaernett, dikutip Tribunnews.com dari unggahan Lady Nayoan, Selasa (20/6/2023):

#1

Syahnaz: Sayang, good night ya cintaku. Seneng banget ketemu ayang terus. Sampai rumah cuci-cuci, bobo ya sayang, istirahat ya cinta.

Kabarin aku besok kalo udah jalan ya sayang. Aku sayang banget banget sama ayang. Cinta banget banget sama kamu. Aku ini mau mandi, abis mandi bobo ya. Muach.

Dadah suami aku, love you so much.

#2

Rendy Kjaernett: Ayang, bobo lagi ayang? Aku jalan ya sayang.

Syahnaz: Ayang, bentar lagi aku jalan.

Rendy Kjaernett: Ayang.