Tewas Tertimpa Barbel 210 Kg, Unggahan Terakhir Justyn Vicky Tuai Sorotan, Masih Sempat Balas Fans

SERAMBINEWS.COM - Kematian Justyn Vicky, binaragawan dan influencer kebugaran yang tewas tertimpa barbel seberat 210 kg masih menjadi sorotan.

Kini, unggahan terakhir Justyn Vicky pun ikut disoroti netizen.

Di akun Instagramnya, @justynvickybali_island, Justyn Vicky masih sempat membalas pertanyaan fans.



Tapi kini, unggahan terakhir Justyn Vicky itu banjir ucapan duka.

Banyak yang sedih atas kepergiannya.

Justyn Vicky meninggal dunia setelah tertimpa barbel seberat 210 kg yang coba diangkatnya saat di tempat gym di Bali pada Sabtu (15/7/2023).

Sebelum meninggal dunia, Justyn Vicky sempat mengunggah postingan di Instagram sehari sebelumnya,

Pada 14 Juli 2023, Justyn Vicky mengunggah video momen ia melakukan terapi ice bath.

Terapi ice bath dilakukan oleh atlet berbagai cabang olahraga setelah bertanding atau berlatih dalam waktu yang lama secara intens.



Ice bath sendiri adalah terapi dengan berendam dalam air es dengan waktu dan suhu yang sudah ditentukan.

Dalam postingannya, Justyn Vicky menulis manfaat melakukan terapi ice bath.

"Benefits of ice bath:

1.increase energy levels

2.Triggers hormesis and improves resilience

3.speed up physical recovery

4.improves your discipline

5.boost your moods

6. Help you better manage stress

7.improves your sleep

8.Help burn fat

9.Boost your immune system

10.offers neurocognitive benefits," tulisnya, dikutip TribunJatim.com, Senin (24/7/2023).

Di kolom komentar, Justyn Vicky sempat menjawab pertanyaan fans.