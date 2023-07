Pj Bupati Aceh Utara Lepas Tiga Duta Pramuka yang Lolos ke Jambore Internasional di Korsel

Laporan Jafaruddin I Aceh Utara

SERAMBINEWS.COM, LHOKSUKON – Sebanyak tiga duta Pramuka Kwartir Cabang (Kwarcab) Aceh Utara yang lolos ke World Scout Jamboree di Korea Selatan, Jumat (28/7/2023) malam berangkat.

Keberangkatan mereka dilepas Penjabat Bupati Aceh Utara Dr Mahyuzar, MSi, di pendopo Bupati Aceh Utara.

Turut dihadiri oleh sejumlah pejabat terkait dan para pengurus Kwarcab Pramuka Kabupaten Aceh Utara.

Ketiga duta Pramuka Aceh Utara yang akan mengikuti jambore dunia tersebut, masing-masing Siti Zahwa, Wifda Dinia, dan Rafi Alfachrezi.

“Kami bangga dengan prestasi ketiga duta Pramuka yang akan menuju ke Korea Selatan untuk mengikuti jambore internasional,” ujar Pj Bupati Aceh Utara Mahyuzar saat menyampaikan sambutan.

Untuk dapat lolos menuju Jambore Internasional tentu dibutuhkan kemampuan dan prestasi yang hebat, tentu pula dengan mental yang kuat.

"Kalian harus bisa menjadi representasi generasi muda Aceh, generasi milenial yang aqidahnya bagus, berakhlak mulia,” pesan Doktor Bidang Komunikasi itu.

Sehingga lanjut Mahyuzar, mata dunia akan memandang kalian sebagai representasi bangsa Indonesia sebagai bangsa yang santun.

“Inilah salah satu tanggung jawab kehormatan yang harus dijaga," ujar Alumnus Universitas Padjajaran Bandung.

Proses seleksi sehingga lolosnya tiga orang duta Pramuka Aceh Utara menuju Jambore Internasional diawali tahapan seleksi dari sekolah, tingkat Kwarcab dan Kwarda.

Sehingga terpilih untuk mewakili Provinsi Aceh bersama 20 Peserta dari Kabupaten / Kota.

Dalam pelaksanaan Jambore Internasional di Korea Selatan, peserta Pramuka Aceh Utara akan bergabung bersama anggota Pramuka lainnya di Provinsi Aceh dan secara nasional saat menghadiri 25th World Scout Jamboree atau Jambore Pramuka Dunia tahun 2023 di Sae Man Geum, Jeollabuk- do, Korea Selatan pada 1-15 Agustus 2023.

Kegiatan kepanduan Internasional ini akan diikuti oleh 170 National Scout Organization (NSO) termasuk Gerakan Pramuka asal Indonesia, Mengusung Tema Draw your Dream! Make your Dreams Come true! akan menyuguhkan berbagai kegiatan menarik. (*)

