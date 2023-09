Raline Shah Pidato di ASEAN Business and Invesment Summit 2023, Pamer Foto Bareng Siwon Choi

Tak lupa, artis Raline Shah memamerkan fotonya bersama aktor Korea Selatan sekaligus personel boy group Super Junior, Siwon Choi saat hadir di ASEAN Business and Invesment Summit 2023 di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan.

SERAMBINEWS.COM - Melalui Instagram story, Raline Shah mengunggah momen saat Siwon berpidato sebagai Duta Besar Regional untuk Dana Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNICEF) Asia Timur dan Pasifik dalam acara itu.

Sama seperti Siwon, Raline juga berpidato di acara ASEAN Business and Invesment Summit 2023.

Raline Shah mewakili generasi muda Indonesia.

Tak lupa, artis Raline Shah memamerkan fotonya bersama aktor Korea Selatan sekaligus personel boy group Super Junior, Siwon Choi saat hadir di ASEAN Business and Invesment Summit 2023 di The Sultan Hotel and Residence, Jakarta Selatan.

Dalam acara itu, Raline mengenakan blazer yang dipadu dengan kain songket.

Sementara, Siwon yang berada di samping Raline tampak mengenakan jas bewarna biru dengan dalam kemeja putih dan dasi bewarna biru muda.

Berada di samping Raline Shah, Siwon tersenyum lebar.

Dalam pidatonya, Raline menekankan pentingnya memprioritaskan rasa kemanusiaan di atas segalanya, termasuk perbatasan negara.

Raline Shah Hadiri Festival Film Cannes (Serambi on TV)

Baca juga: Hadir di Cannes Film Festival 2023, Raline Shah Disebut Modal Privelese Keluarga

"Raline Shah berbicara di KTT Bisnis dan Investasi ASEAN sebagai perwakilan dari generasi muda ASEAN. la menekankan pentingnya memprioritaskan kemanusiaan melampaui batas-batas negara, dan nilai-nilai bersama yang mengikat masyarakat Asia Tenggara,” tulis Instagram @sekretariat.kabinet dikutip Selasa (5/9/2023).

Kemudian, Raline Shah juga membahas tentang perekonomian.

Ia menyampaikan bahwa bisnis dan perekonomian tidak boleh hanya mementingkan dan menguntungkan para petinggi saja, tetapi juga seluruh manusia.

“la juga menekankan peran penting bisnis dalam transformasi masyarakat dan kebutuhan akan concious capitalism (perusahaan harus memiliki tujuan yang lebih dari sekedar mengeruk keuntungan, yaitu demi kebaikan umat manusia), yang memprioritaskan penciptaan nilai bagi semua pemangku kepentingan,” tulis sekretariat kabinet.

Terakhir, Raline menekankan untuk tetap bersatu di tengah keberagaman yang ada di Indonesia.

"Terakhir, ia menyoroti transisi ekonomi dan politik Indonesia serta pentingnya menjaga persatuan meskipun keragaman yang besar,” tutur Sekretariat Kabinet.

Unggahan Sekretariat Kabinet ini juga dikomentari oleh Raline Shah.

Ia mengucapkan terima kasih karena diberikan kesempatan untuk berpidato.

"Terima kasih atas kesempatannya," tulis Raline Shah.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul: Raline Shah Foto Bareng Siwon Choi di ASEAN Business and Invesment Summit 2023

Baca juga: Raline Shah Rayakan Ulang Tahun Ke-38, Sosok Pria yang Berfoto Bersamanya Jadi Sorotan