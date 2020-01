Kuota Solar di SPDN Ujong Serangga Abdya tak Cukup, Stok Masih Sering Habis, Ini Idealnya Pasokan

Pasalnya, stok solar disalur Pertamina ke SPDN yang khusus melayani untuk kebutuhan boat ikan nelayan ukuran di bawah 30 GT (gross tonnage) hanya 80 ton per bulan.

Laporan Zainun Yusuf| Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE - Stok solar di Solar Paket Dialer untuk Nelayan (SPDN) Ujong Serangga, Kecamatan Susoh, Aceh Barat Daya (Abdya) untuk nelayan sering habis.

Pasalnya, stok solar disalur Pertamina ke SPDN yang khusus melayani untuk kebutuhan boat ikan nelayan ukuran di bawah 30 GT (gross tonnage) hanya 80 ton per bulan.

Tepatnya hanya 80.000 liter atau lima mobil tangki per bulan solar disalur ke SPDN dikelola Koperasi Perikanan Rehabilitation and Empowermant of South West Coast of Aceh (Koperkan REFCA) Ujong Serangga ini.

“Kuota tersebut tak cukup melayani kebutuhan solar boat ikan ukuran di bawah 30 GT se-Kabupaten Abdya, yang berjumlah hampir 200 unit,” kata Ermisal kepada Serambinews.com, Senin (13/1/2020).

Ermisal adalah Pengelola SPDN Koperkan REFCA Ujong Serangga.

Ermisal menyebutkan, idealnya Pertamina memberikan kuota minyak solar 160 ton (10 mobil tanki) per bulan.

Jumlah itu, diyakini dia, mampu melayani kebutuhan solar hampir 200 unit boat ikan ukuran di bawah 30 GT se-Kabupaten Abdya.

Boat yang berjumlah hampir 200 unit yang dilayani kebutuhan solar berasal dari Kecamatan Susoh, Tangan-Tangan, Setia, dan Manggeng.