Mungkinkah Aceh Mengatur Sendiri Persoalan Haji? Rustam Effendi: Tergantung Pemerintah Aceh dan DPRA

Laporan Yocerizal | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Usulan Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI, Fadhil Rahmi Lc, agar Aceh membuat aturan sendiri soal haji, mendapat sambutan luas dari publik Aceh.

Namun hingga kini belum ada tanggapan dari pihak eksekutif maupun legislatif terkait usulan tersebut. Atau jangan-jangan usulan itu memang tidak memungkinkan untuk dilaksanakan.

Tetapi menurut pengamat ekonomi Aceh, Rustam Effendi, usulan senator Aceh itu sangat mungkin untuk direalisasikan. Ia bahkan mengapresiasi pemikiran Syech Fadhil yang menurutnya sangat brilian.

“Cerdas Ustaz Fadhil itu. Secara prinsip idenya sangat brilian. Beliau sudah berpikir out of the box. Hebat getnyan,” kata Rustam kepada Serambinews.com, Rabu (16/6/2020).

Fadhil Rahmi alias Syech Fadhil, sebelumnya mengusulkan agar Aceh membuat aturan sendiri soal haji.

Usulan tersebut dilemparkan alumni Al-Azhar Kairo ini menanggapi kemungkinan peniadaan ibadah haji tahun ini karena merebaknya wabah Covid-19.

Ditambah lagi persoalan haji memang disebutkan di dalam Undang Undang Pemerintah Aceh (UUPA) nomor 11 Tahun 2006.

Kondisi saat ini dimana Pemerintah meniadakan keberangkatan haji serta kemungkinan Pemerintah Arab Saudi meniadakan ibadah haji, menurut Syech Fadhil merupakan momentum untuk mengkaji kemungkinan tersebut.