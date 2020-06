For Serambinews.com

Kesempatan Belajar Mengelola Keuangan dan Investasi di Era Pandemi

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Emas menjadi primadona investasi ditengah ketidak pastian ekonomi sekarang ini. Masyarakat saat ini mulai banyak melirik emas untuk dijadikan sebagai investasi jangka panjang. Investasi ini memang memiliki daya tarik sendiri ditengah masyarakat diseluruh penjuru tanah air karena sifatnya yang tahan inflasi dan likuiditasnya yang tinggi, juga bisa dilakukan aman tanpa ragu akan penyimpanannya.

Hal tersebut bisa dilakukan melalui PT. Pegadaian Syariah yang memberikan kemudahan melalui layanan investasi emas dengan berbagai macam produk. Mulai dari Tabungan Emas yang merupakan investasi emas paling murah yang bisa kamu lakukan hingga Cicilan Emas MULIA.

Seperti yang dikatakan salah satu Nasabah PT Pegadaian Syariah Cabang Keutapang, menginvestasi emas melalui PT Pegadaian Syariah sangatlah mudah juga aman tanpa rasa takut mengenai penyimpananya. Peningkatan investasi emas juga bisa dirasakan peningkatannya. Seperti yang dikatakan Kepala Cabang PT Pegadaian Syariah Ketapang, Tarmizi, “Penjualan emas di Pegadaian Syariah Keutapang dapat dirasa mengalami peningkatan dalam kurun waktu belakangan ini, kemungkinan masyarakat sudah mulai sadar akan pentingnya masa depan mereka, dan mulai berinvestasi emas.” Juga, dengan adanya pandemi ini, masyarakat mulai sadar bahwa investasi emas jauh lebih aman dan menguntungkan dibandingkan investasi jenis lainnya, sehingga bisa diperkirakan kedepannya penjualan emas akan semakin meningkat.

Namun sayangnya, masih ada sebagian orang yang masih bingung bagaimana cara investasi emas yang benar dan menguntungkan. Dalam rangka meningkatkan awareness dan meningkatkan daya tarik masyarakat untuk bertransaksi produk-produk PT. Pegadaian khususnya produk emas, serta meningkatkan engagement sekaligus mengedukasi masyarakat mengenai financial planning maka perlu dilakukan edukasi dalam bentuk seminar.

Dengan mempertimbangkan kebijakan pemerintah mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sekaligus mendukung gerakan menghadapi New Normal, maka PT Pegadaian (Persero) akan mengadakan seminar secara online melalui webinar.

Seminar dengan tema “Kesempatan Emas” merupakan webinar GRATIS yang sudah dijalankan mulai dari tanggal 9 hingga 23 Juli 2020 oleh PT. Pegadaian bekerja sama dengan Big Alpha dan beberapa financial planner melalui aplikasi zoom guna memberikan edukasi mengenai bagaimana cara mengelola keuangan juga berinvetasi emas dengan benar.

Seminar Kesempatan Emas ini akan dilaksaknakan oleh PT. Pegadaian Syariah Aceh besok, di hari Selasa tanggal 30 Juni 2020, yang mana webinar ini menghadirkan narasumber eksternal dari kalangan Creative Enterpreneur dan Content Creator yaitu Fellexandro Ruby dan juga menghadirkan narasumber internal Pegadaian pada sesi kedua yaitu Ferry Hariawan selaku Vice President PT. Pegadaian Syariah Area Aceh.

Webinar Kesempatan Emas dengan tema “Kesempatan Mengelola Keuangan dan Investasi di Era Pandemi” ini diharapkan dapat diikuti oleh berbagai sektor masyarakat juga nasabah baik dari kalangan pegawai, pemilik usaha bahkan ibu rumah tangga yang membutuhkan informasi tentang cara mengatur keuangan yang baik dan benar.

Untuk para nasabah yang mengikuti webinar secara aktif akan mendapatkan 3 tabungan emas per 1 gram untuk 3 transaksi tertinggi. Tidak hanya itu sekarang ini PT. Pegadaian Syariah sedang gencar-gencarnya memberikan promo investasi emas ditengah pandemi dan pemberlakuan new normal bagi kamu yang ingin berinvestasi dengan cara mudah. Promo berupada diskon pembukaan tabungan emas, cashback produk Mulia hingga Rp 20 Juta, juga adanya diskon saat melakukan Top Up tabungan emas.

Tarmizi juga menuturkan bahwa kesempatan mengikuti seminar ini benar-benar kesempatan emas bagi pihak yang ingin belajar berinvestasi emas, agar dapat mengerti bagaimana cara mengelola keuangan juga berinvestasi emas dengan benar sehingga menguntungkan.

Juga dengan adanya berbagai macam tawaran menarik yang diberikan selama seminar tersebut merupakan kesempatan bagi para peminat investasi emas untuk memulai berinvestasi, demikian tuturannya.

Mengenai pendaftaran webinar Kesempatan Emas, Kamu bisa kunjungi platform media soasial instagram PT Pegadaian Syariah Aceh (pegadaiansyariah.aceh), atau bisa juga dengen masuk ke link berikut ini bit.ly/webinaremaskanwilmedan. (*)