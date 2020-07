Jelang Idul Adha 1441 H, Harga Sapi di Lhokseumawe dan Bireuen Meningkat

Laporan Zaki Mubarak | Lhokseumawe

SERAMBINEWS.COM,LHOKSEUMAWE – Menjelang lebaran Idul Adha di akhir bulan Juli 2020, harga jual hewan ternak di Kota Lhokseumawe dan di Kabupaten Bireuen mulai mengalami kenaikan harga.

Hargnya pun bervariasi mulai dari harga sapi, kerbau, kambing, dan biri-biri jantan.

Ketua Lembaga Amil Zakat Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah, Farhan Zuhri Baihaqi, kepada Serambinews.com, Senin (20/7/2020) mengatakan, harga hewan ternak jantan untuk hewan qurban mulai merangkak naik dibandingkan dengan hewan pekan sebelumnya.

“Meningkatnya harga hewan ternak qurban, karena hewan qurban setiap Idul Adha sangat banyak dibutuhkan masyarakat di empat Kecamatan dalam wilayah Kota Lhokseumawe,” ujarnya.

Disebutkan, harga sapi jantan di kawasan Bireuen jenis sapi Aceh, Bali dan jenis lainnya, yang memenuhi syarat sebagai hewan qurban berat 80 kilogram, mencapai Rp 15 juta, berat 100 kilogram mencapai Rp 20 juta dan 150 kilogram mencapai Rp 30 juta.

Sedangkan, harga hewan ternak pekan sebelumnya hewan qurban berat 80 kilogram Rp 13,5 juta per ekor, berat 100 kilogram Rp 17 juta per ekor. Sementara harga hewan qurban kambing jantan sebelumnya Rp 2,5 juta per ekor naik menjadi Rp 3,5 juta per ekor. Biri-biri (domba) jantan sebelumnya Rp 1,5 juta per ekor, naik menjadi Rp 2,2 juta per ekor.