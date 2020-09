Sering Makan Nasi dengan Banyak Lauk? Waspada Picu Berbagai Masalah Kesehatan, Kata Para Ahli

SERAMBINEWS.COM - Penduduk di Indonesia pada umumnya tidak bisa lepas dari nasi sebagai makanan pokok atau utama.

Sering pula terlihat, banyak diantara masyarakat yang memiliki kebiasaan mengonsumsi nasi dengan aneka lauk pauk dalam sekali santapan.

Tapi tahukah kamu bahaya makan nasi banyak lauk ternyata dapat memicu berbagai masalah kesehatan?

Itu dikarenakan beras memiliki arsenik tingkat rendah dan diperkirakan jika terlalu lama dan banyak konsumsinya bisa menyebabkan kematian dini.

Dilansir dari GridHits yang melansir dari Mirror baru-baru ini, menurut sebuah penelitian dari Universitas Manchester, mengonsumsi banyak nasi dapat dikaitkan dengan masalah kesehatan seperti kanker dan penyakit kardiovaskular.

Selain itu peneliti dari The University of Salford juga menerbitkan hasil penelitiannya dalam jurnal Science of the Total Environment.

Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa faktor utama yang berkontribusi pada penyakit kardiovaskular adalah konsumsi nasi.

"Jenis studi yang dilakukan adalah studi ekologi, memiliki banyak keterbatasan, tetapi merupakan cara yang relatif murah untuk menentukan apakah ada hubungan yang masuk akal antara konsumsi nasi dan peningkatan risiko penyakit kardiovaskular." ujar Profesor David Polya dari The University of Manchester seperti dikuti dari GridHits.

"Studi menunjukkan bahwa 25 persen konsumen nasi di Inggris dan Wales memiliki angka kematian akibat penyakit kardiovaskular yang lebih besar," tambahnya.

Tentunya penelitian lebih lanjut akan dilakukan kembali untuk mengonfirmasi hasil studi yang satu ini.