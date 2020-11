7 Cara Mencegah Penyakit Jantung di Usia Muda, Termasuk Membiasakan untuk Sarapan

Melihat kabar ini gangguan jantung merupakan sebuah kondisi yang berbahaya bagi kesehatan.

SERAMBINEWS.COM - Penyakit jantung bisa menyerang secara mendadak.

Waspadai dan jagalah kesehatan sejak dini sehingga hidup selalu sehat sepanjang masa.

Kabar duka bagi para pecinta sepak bola, pasalnya legenda sepak bola Argentina, Diego Maradona, meninggal dunia pada Rabu (25/11/2020).

Diketahui Maradona meninggal dalam usia 60 tahun akibat gangguan jantung.

Melihat kabar ini gangguan jantung merupakan sebuah kondisi yang berbahaya bagi kesehatan.

Mengutip data dari Institute for Health Metric and Evaluation (IHME) per 2017, penyakit kardiovaskular (jantung dan stroke) menempati posisi tertinggi penyebab kematian di Indonesia.

Berikut 10 penyebab kematian terbanyak di Indonesia:

1. Stroke

2. Sakit jantung

3. Diabetes

4. Tuberkulosis (TBC)

5. Cirhosis

6. Diare

7. Penyakit paru obstruktif kronik

8. Alzheimer

9. Infeksi pernapasan

10. Kelainan pasca kelahiran (Neonatal disorder)

Namun, penyakit jantung masih sangat mungkin untuk bisa dicegah.