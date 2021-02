36 Ribu Siswa Ikut Try Out Daring, Perebutkan Piala Bergilir Gubernur Aceh

Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dr Ir Dyah Erti Idawati, MT memantau kegiatan try out online untuk peserta didik jenjang SMA sederajat se-Aceh.

Muhammad Nasir | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Sebanyak 36.807 siswa tingkat SMA sederajat mengikuti try out serentak yang dilaksanakan secara daring, Sabtu (13/2/2021). Try out ini memperebutkan piala bergilir Gubernur Aceh.

Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dr Ir Dyah Erti Idawati, MT membuka secara langsung kegiatan try out online untuk peserta didik jenjang SMA sederajat tersebut.

Try out online akbar yang dilaksanakan secara serentak itu merupakan kerja sama Pemerintah Aceh dengan Lembaga Teknos Aceh.

Try out ini sebagai ajang untuk mengukur kemampuan siswa dalam persiapan memasuki perguruan tinggi dan sekolah kedinasan hingga akademi TNI/Polri.

Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Dyah Erti Idawati yang sekaligus penggagas try out online itu ikut menyemangati peserta dari seluruh Aceh.

Dalam kesempatan itu, ia mengapresiasi usaha peserta didik untuk menguji dan melatih diri demi mengenyam pendidikan tinggi impian.

"Semangat anak-anak melanjutkan pendidikan sangat besar, ini merupakan harapan besar bagi Aceh untuk menjadi lebih baik melalui dunia pendidikan," kata Istri Gubernur Aceh, Nova Iriansyah MT ini.

Ia berharap, berbagai usaha yang dilakukan siswa untuk meraih pendidikan tinggi favorit mereka dapat terwujud. Menurut Dyah, semangat dan ikhtiar akan membuahkan hasil yang terbaik.

"Hasil try out hari ini dapat menjadi strategi bagi anak-anak dalam memilih jurusan dan kampus nantinya,” urainya.