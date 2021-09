Melukis Asa di Balik Dinding Pesantren

FOR SERAMBINEWS.COM

OLEH MIZAITURRAHMI, putri asal Cot Lheue Rheng, Trienggadeng dan Mahasiswi STIS Ummul Ayman, melaporkan dari Dayah Ummul Ayman, Samalanga, Bireuen

A strong hope can make your dreams come true. (Sebuah harapan yang kuat dapat membuat mimpi kamu menjadi nyata).

Itulah moto saya dalam meyakinkan diri untuk mampu bertahan dengan waktu yang lama di dalam dayah.

Dayah, yakni suatu lembaga pendidikan Islam yang terdiri atas bangunan, balai-balai, dan bersistem asrama. Dalam istilah bahasa Indonesia, dayah dikatakan juga dengan istilah ‘pesantren’.

Pesantren merupakan lembaga yang telah dibangun bahkan lebih tua dari usia Indonesia ini sendiri.

Tidak salah jika Indonesia merupakan salah satu negara yang sangat kuat dalam membudidayakan dan memberikan perhatian khusus kepada pesantren.

Jauh sebelum Indonesia mengenal Islam, dunia telah mengenalkan pesantren.

Meski namanya berbeda, akan tetapi prinsip dan latar belakangnya tetap sama.

Tipologi dalam membangun pesantren juga dipengaruhi oleh lingkungan dan budaya dari suatu daerah.

Namun, tujuannya tetap sama, yaitu ilmu (pengetahuan agama Islam) dan disertai akhlakul karimah.