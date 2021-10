Tak Pakai Nasi Putih, Begini Menu Sarapan Sehat untuk Anak ala dr Zaidul Akbar, Mudah Dicontek!

SERAMBINEWS.COM - dr Zaidul Akbar membagikan resep sarapan sehat untuk anak tanpa menggunakan nasi putih, simak selengkapnya pada artikel berikut ini.

Sangat penting bagi orang tua menyajikan sarapan sehat untuk anak di rumah.

Sarapan sehat tidak harus mahal, Anda sebagai orang tua bisa menyajikan sarapan sehat untuk anak dengan mengikuti resep dari dr Zaidul Akbar berikut.

dr Zaidul Akbar merupakan pendakwah sekaligus dokter yang kerap memberi tips hidup sehat.

Ia dikenal lewat konsep Jurus Sehat Rasulullah (JSR) yang menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai 'role model' untuk hal ini.

Baca juga: Resep Sehat untuk Sarapan Pagi, dr Zaidul Akbar Sarankan Makan Ini, Disebut Nutrisinya Lebih Banyak

Baca juga: Setelah Sarapan Pagi Merasa Ngantuk, Apa Penyebabnya? Ini Penjelasan dan Ketentuanya

Melalui kajian dakwahnya, dr Zaidul Akbar kerap kali menyerukan untuk mengonsumsi makanan sehat dan bernutrisi.

dr Zaidul Akbar. (Tangkapan Layar Kanal YouTube Zaidul Akbar Official)

Bahkan, ia sering menegaskan jika makan bukanlah untuk kenyang tetapi untuk mendapatkan nutrisi.

Melalui kanal YouTube Sobat Herbal, dr Zaidul Akbar membagikan resep sarapan sehat dan bernutrisi untuk anak, menu ini bisa menjadi inspirasi bagi para orang tua di rumah.

"Jadi pagi-pagi sarapannya no tepung, no nasi, no minyak, no gula pasir pagi-pagi," kata dr Zaidul Akbar di awal video, dikutip Serambinews.com Jumat (8/10/2021).

Lebih lanjut, alumnus Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro ini juga menganjurkan para orang tua untuk tidak memberikan anak sarapan pagi seperti nugget dan nasi goreng.