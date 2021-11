Tim Putri Aceh Timur Gelar Rafting Exercise 2021 di Geumpang Pidie

FOR SERAMBINEWS.COM

Laporan Idris Ismail | Pidie

SERAMBINEWS.COM - Federasi Arung Jeram Indonesia (FAJI) Kabupaten Aceh Timur menggelar kegiatan latihan arung jeram khusus untuk Tim Putri bertajuk Rafting Exercise – Geumpang River Pidie mulai 13 s/d 16 November 2021.

Agenda ini merupakan tahapan lanjutan peningkatan kemampuan Tim Spartan Putri FAJI Aceh Timur pasca gelaran Pra Kualifikasi PORA Aceh Tengah pada Oktober 2021 lalu.

Aceh Timur meloloskan Tim ini menuju PORA Pidie 2022 setelah berhasil menduduki Peringkat 3 Umum Putri dengan perolehan 2 (dua) medali perunggu dan 1 (satu) medali perak.

Sementara Tim Putra Spartan FAJI Aceh Timur berhasil menduduki Peringkat 6 Umum Putra dan berhak lolos menuju PORA Pidie 2022.

"Tim Arung Jeram Aceh Timur telah melalui 4 bulan skema program latihan sejak Juni/Juli 2021 dengan skema seleksi, latihan fisik, pembekalan dan latihan dayung (paddling), " ujar Pelatih Kepala, Said Murthaza (37) yang juga merupakan Sekretaris Umum FAJI Aceh Timur.

Kegiatan try out ini, kata Said Murthaza, menitikberatkan pada aspek kenal medan arung jeram (sungai) Krueng Geumpang oleh Tim Putri.

Karena lokasi ini diprediksi merupakan venue kompetisi Arung Jeram di ajang PORA Pidie 2022 dan PON Aceh-Sumut 2024.

Krueng Geumpang yang melintasi Kecamatan Geumpang dan Kecamatan Mane, Kabupaten Pidie juga merupakan salah satu venue kompetisi Arung Jeram di Aceh.

Pada tahun 2019 lalu pernah di gelar Kejurda Arung Jeram Open R4 Piala Pemerintah Aceh.