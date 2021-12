Jerman Bantu Rp 40 M untuk Konservasi TNGL

BLANGKEJEREN - Bank Pembangunan Jerman atau Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) siap menyuntikkan bantuan dana sebesar Rp 40 miliar

Untuk Program Penghijauan Kebun Bibit Rakyat (KBR) di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL).

Informasi yang diperoleh Serambi, ada dua kabupaten yang akan mendapatkan bantuan dana dari KfW untuk program penghijauan ini, yaitu Kabupaten Gayo Lues (Galus) dan Aceh Tenggara (Agara).

Terkait hal itu lah, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bersama dengan KfW, Rabu (8/12/2021), melakukan pertemuan dengan Pemkab Galus untuk proyek Biodiversity Conservation and Climate Protection in the Gunung Leuser Ecosystem (BCCPGLE).

Pertemuan berlangsung di ruang rapat kantor Bupati yang dihadiri langsung oleh Bupati Galus, M Amru dan Sekdakab, Ir Rasyidin Porang.

Kasubsi Direktorat Pembinaan Pengawasan Konservasi dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Nigo Sinaga, kepada Serambi, mengatakan bahwa Galus dan Agara kini menjadi perhatian Pemerintah Pusat untuk pembangunan di kawasan TNGL.

“Pembangunan lebih fokus ke arah penghijauan dan ekonomi masyarakat, sosial dan konservasi,” jelasnya.

Dia melanjutkan, dalam proyek BCCPGLE sebelumnya, mencakup tiga kabupaten/kota, yaitu Aceh Singkil, Aceh Selatan dan Kota Subulussalam.

Namun tahun ini, proyek BCCPGLE dipusatkan untuk dua kabupaten yang berada di TNGL, yatu Galus dan Agara.

"Prioritas dalam kegiatan BCCPGLE melalui KFW, yaitu pemanfaatan kebun bibit rakyat serta pengembangan usaha ekonomi produktif masyarakat.

