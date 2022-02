Apkasindo Sesalkan Pabrik Sawit Turunkan Harga TBS Sepihak, Perusahaan: Itu Bukan Keinginan Kita

For Serambinews.com

BLANGPIDIE - Sekretaris Asosiasi Petani Kelapa Sawit (Apkasindo) Aceh, Fadhli Ali, mengingatkan Pabrik Kelapa Sawit (PKS) seluruh Aceh agar membeli tandan buah segar (TBS) kelapa sawit sesuai yang ditetapkan pemerintah.

Hal tersebut disampaikan oleh Sekretaris Apkasindo Aceh, Fadhli Ali merespon turunnya harga TBS secara mendadak dalam sehari yang mencapai Rp 900 per kilogram, atau dari harga Rp 2.950 per kilogram menjadi Rp 2.050 per kilogram.

“Kejadian beberapa waktu lalu adalah cermin buruknya para pengusaha sawit.

Padahal, sesuai dengan amanat Dirjend Perkebunan Republik Indonesia, harga sawit sudah diatur harganya,” kata Fadhli Ali Menurut Fadhli Ali, Dirjend Perkebunan Republik Indonesia sudah mengarahkan kepada dinas perkebunan kabupaten/kota untuk mengawasi harga pembelian tandan buah segar (TBS) sawit di tingkat pabrik.

“Tujuannya, untuk menimalisir permainan harga oleh PKS.

Namun, selama ini dinas seperti tutup mata,” cetusnya.

Untuk itu, kata Fadhli, Apkasindo juga meminta Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan (Distanbun) Aceh dan Kabupaten/Kota supaya melakukan pengawasan terhadap pembelian TBS oleh pabrik PKS di Aceh.

"Masalahnya, beberapa pabrik di Aceh dalam tiga hari terakhir sempat menurunkan harga beli Rp 800-1. 000 per kilogram secara sepihak.

Sedangkan harga paling tinggi ditetapkan pemerintah Rp 3. 150,” katanya.

Dia tambahkan, jika PKS-PKS nakal terus menurunkan harga tidak sesuai yang ditetapkan pemerintah, petani terus merugi.