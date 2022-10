Why Not The Best? Alasan Surya Paloh dan NasDem Pilih Anies Baswedan sebagai Capres 2024

Oleh: Teuku Muzwari Irza*)

GUBERNUR DKI Jakarta Anies Baswedan telah sah dan resmi menjadi calon presiden 2024 yang diusung Partai Nasdem.

Deklarasi Anies Baswedan sebagai capres 2024 dipimpin langsung oleh Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh, di Tower NasDem, tanggal 3 November 2022.

Acara deklarasi Anies Baswedan sebagai capres Partai NasDem dihadiri oleh seluruh pengurus DPP Partai Nasdem.

Hal yang menarik dalam deklarasi kali ini adalah Surya Paloh juga menyampaikan kenapa alasannya memilih anies.

Why not the best? Bukan tidak ada alasan Anies diusung oleh Partai Nasdem, atau bahkan alasan fundamental yang harus diketahui adalah historis hubungan harmoni antara tokoh bangsa ini.

Secara historis pula Anies Baswedan mempunyai hubungan darah dan emosional yang kuat dengan partai ini.

Seperti hubungan darah antara kakak kandung dan adik kandung yang tidak bisa dipisahkan.

Ia berperan sangat penting saat-saat Partai Nasdem berdiri pada tahun 2011.

Anies kala itu menjadi narator ketika membacakan manifiesto Partai Nasdem yang masih menjadi ormas Nasional Demokrat yang sekarang telah menjadi partai besar di Indonesia.