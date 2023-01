Disebut Generasi Rusak, Devina Siswa SMPN 1 Ciawi Tak Sangka Didukung Agnez Mo: Terharu Banget

Mengetahui hal tersebut, Devina mengaku terharu karena langsung mendapatkan dukungan dari Agnez Mo.

SERAMBINEWS.COM - Siswa SMP Negeri 1 Ciawi, Bogor, yang jago dansa disebut generasi perusak.

Satu di antaranya siswa dimaksud adalah Devina Anindita.

Penyanyi Agnez Mo memberikan dukungan kepada Devina Anindita.

Mengetahui hal tersebut, Devina mengaku terharu karena langsung mendapatkan dukungan dari Agnez Mo.

"OMG Jujurly aku terharu banget," tulis Devina dalam direct message Instagram yang diperlihatkan melalui unggahan Instagram Story-nya @devinaanindita_, dikutip Kompas.com pada Selasa (17/1/2023).

Ia pun mengucapkan terima kasih kepada pelantun lagu "Coke Bottle" tersebut.

"Makasih banyak ya kak atas dukungannya," tulisnya.

Devina juga seolah tak menyangka Agnez sampai merespons video viral itu.

Baca juga: Dua Siswa SMPN 1 Ciawi Bogor Jago Dansa Disebut Generasi Rusak, Kini Agnez Mo Mau Segera Bertemu

"OMG (oh My God) ini aslii???" tulis Devina.

DM Devina itu juga dibalas Agnez Mo.

"You Got This Dek!" tulis Agnez Mo yang mengunggah ulang isi DM Devina.

Sebagai informasi, Agnez Mo turut buka suara soal klaim generasi rusak yang disematkan kepada siswa dan siswi SMP Negeri 1 Ciawi, Bogor.

Diketahui, dua murid tersebut merupakan atlet cabang olahraga dance sport dan pemenang medali emas Porprov Jabar 2022.