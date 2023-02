Viral 2 Singa Berkelahi dan Tabrak Mobil Pengunjung Taman Safari Prigen Pasuruan hingga Rusak

SERAMBINEWS.COM, MALANG - Sebuah video viral di media sosial yang menunjukkan perkelahian 2 ekor singa di Taman Safari Indonesia II, Prigen, Pasuruan.

Perkelahian 2 ekor singa tersebut menjadi perhatian warganet lantaran salah satu singa tersebut menabrak mobil Toyota Yaris berwarna merah milik pengunjung hingga kaca lampunya pecah.

Video yang memperlihatkan dua ekor singa berkejar-kejaran lalu menabrak mobil pengunjung, viral di media sosial.

Tampak dalam video yang diunggah akun @febrian_pepe, pengunggah menyebutkan bahwa dua ekor singa berlarian, berkejaran, hingga menabrak mobilnya.

Penumpang di dalam mobil pun berteriak histeris.

Diduga insiden itu terjadi di Taman Safari Indonesia II Prigen, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur.

Dari video lain yang direkam dari mobil di belakangnya, mobil berwarna merah yang ditabrak dua ekor singa tersebut tampak penyok.

Video itu pertama kali diunggah akun TikTok @youkopi107 dengan caption “Perkelahian SINGA di Taman Safari Prigen Tabrak Mobil Pengunjung”, pada Sabtu (11/2/2023) dini hari.

Dalam video berdurasi 6 menit itu, terlihat dua singa jantan dewasa tengah berlarian di area taman.

Sementara di samping taman sejumlah mobil berjejer mengantre.

Tak lama, dua singa jantan tersebut berlari ke arah jalur mobil pengunjung, lalu salah satu singa terlihat terjatuh dan menabrak bagian belakang mobil merah milik pengunjung.

Hingga Minggu (12/2/2023) siang, pukul 11.20 WIB, video tersebut sudah dilihat sebanyak 810 kali, dikomentari sebanyak 1.387 orang.

Sementara di akun Twitter, pria bernama Febrian juga mengunggah video kejadian tersebut.



"Here we go, versi istri saya, duduk di sebelah kiri depan," kata dia.