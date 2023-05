Kasus Oknum Polisi Selingkuhi Bini Orang, Suami NH Laporkan Istrinya dan Bripka Dedi ke Polda Sultra

SERAMBINEWS.COM - Inilah kabar terbaru soal kasus per selingkuhan antara oknum polisi Bripka Dedi Musari dengan NH.

Bripka Dedi Musari dan NH sendiri merupakan pasangan selingkuh yang beberapa waktu lagi digerebek suami NH di sebuah hotel di Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra).

Terbaru, suami NH melaporkan istrinya dan Bripka Dedi Musari ke Polda Sultra.

Laporan tersebut, dilayangkan setelah suami NH pergoki istrinya selingkuh dengan Bripka Dedi Musari, Jumat (5/5/2023) lalu.

Adanya laporan tersebut, dikonfirmasi Kabid Humas Polda Sultra, Kombes Ferry Walintukan.

Ia mengatakan, laporan tersebut sudah masuk sejak Sabtu (6/5/2023).

"Iya laporannya sudah masuk sejak Sabtu, 6 Mei 2023, pukul 14.52 wita atau sehari setelah Bripka DM dan NH kepergok," ucap Ferry saat ditemui di Polda Sultra, Selasa (9/5/2023).

Laporan tersebut, pun kini telah diproses Direktorat Kriminal Umum Polda Sultra.

NH dan Bripka DM dilaporkan atas dugaan perzinahan sesuai dengan Pasal 284 UU No 1.



Dahlan Moga, Kuasa Hukum suami NH mengatakan, setelah melakukan pelaporan, kliennya diminta untuk ke Propam untuk dimintai keterangan.

Dahlan mengungkapkan, penyidik juga sudah memanggil kliennya bersama dengan dua orang saksi yang juga ikut saat penggerebekan.

"Hari ini kami koordinasikan lagi bagaimana tindak lanjut laporan kami di Unit PPA (Pelayanan Perempuan dan Anak) Krimum Polda," ujar Dahlan Moga.

Propam Polda Sulawesi Tenggara Periksa Suami NH jadi Saksi

Kasus per selingkuhan oknum polisi, Bripka DM dengan wanita bersuami berinisial NH kini sudah diselidiki Ke polisian Daerah (Polda) Sulawesi Tenggara (Sultra).