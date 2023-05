Pemilu 2024 Proporsional Terbuka atau Tertutup?

Marzuki Ahmad SHI MH, Dosen Fakultas Hukum Unigha Sigli

PERBEDAAN pandangan elite partai politik soal sistem pemilihan anggota legislatif di Pemilu 2024 kembali mencuat. Perdebatan yang muncul masih terfokus pada persoalan mempertahankan sistem pemilihan proporsional terbuka atau kembali ke proporsional tertutup. Pada Pemilihan Umum Tahun 2014 dan 2019 digunakan sistem proporsional terbuka. Namun dalam kenyataannya pelaksanaan sistem proporsional daftar terbuka ini menyisakan beberapa permasalahan.

Jalannya sistem proporsional terbuka, rakyat berdaulat penuh. Namun realitas kondisi masyarakat yang masih lapar dan miskin, cenderung memilih wakil pemilik modal dan berduit dengan mengabaikan soal identitas politik, moralitas, apalagi kapasitas. Akibatnya sistem proporsional terbuka justru melahirkan wakil rakyat kerdil yang masih belajar, belum teruji dan sebagian bukan kader terbaik partai sehingga terpilih wakil yang gagal menjaga pintu (gate keepers) moral dan tanggung jawab.

Alih-alih memperjuangkan rakyat, fungsi pengawasan pun tidak maksimal. Selain itu konsekuensi proporsional terbuka adalah terjadinya persaingan yang kurang sehat (politik destruktif) antar caleg dalam satu partai, kontestasi sesama caleg internal satu partai dan bukan dengan partai lain.

Plus minus

Sisi positif proporsional terbuka adalah siapa yang akan duduk di parlemen memang sepenuhnya bergantung pada rakyat, bukan partai. Sistem proporsional terbuka menjamin dan memastikan suara rakyat menjadi penentu siapa-siapa saja yang akan duduk di parlemen. Alokasi nilai-nilai secara otoritatif dari partai kembali nampak. Sebaliknya sistem proporsional tertutup dianggap akan mengembalikan oligarki kepartaian dan menguatnya partai (struggle for power). Kelemahan sistem proporsional tertutup di antaranya menutup ruang partisipasi publik yang lebih besar, menjauhkan nilai hubungan antara pemilih dan wakil rakyat sehingga sering kali pasca pemilu menjadi rentetan akumulasi kekecewaan publik.

Sistem proporsional tertutup juga membuat komunikasi politik tidak berjalan dan kesempatan calon terpilih menjadi lebih tidak adil. Tidak sampai di situ, krisis calon anggota legislatif (caleg) tidak bisa dielakkan karena sedikit yang berminat dan serius mau jadi caleg karena sudah bisa diprediksi siapa yang akan terpilih, dan ini sudah terjadi saat ini, dimana kita melihat hampir memasuki tahapan pemilu legislatif belum 30 persen partai, baik Parnas maupun Parlok yang sudah siap dengan porsi caleg 100 persen.

Dengan demikian bentuk sistem proporsional tertutup, memberi ruang kepada partai berkuasa penuh, partai menjadi penentu siapa-siapa yang akan duduk di kursi parlemen setelah perolehan suara partai dikonversikan ke jumlah kursi.

Namun demikian sistem pemilu proporsional tertutup dianggap mampu meminimalisir politik uang, spektrumnya dapat menekan biaya pemilu yang cenderung mahal. Pelaksanaan sistem proporsional terbuka membuat pemilu mahal. Kelebihan proporsional tertutup adalah bahwa masyarakat cukup memilih partai dan partai yang akan mengirimkan kader-kader terbaiknya ke parlemen, sebab partai tahu betul siapa kader yang punya kapasitas, integritas, narasi, substansi, struktural dan kultural.

Sementara itu Kementerian Dalam Negeri memiliki tiga opsi sistem pemilu anggota DPR dan DPRD, opsi itu adalah sistem pemilu proporsional terbuka, tertutup, dan kombinasi. Pada opsi sistem proporsional terbuka, pemungutan suara dirancang berjalan sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Pemegang hak suara dapat memilih partai politik dan calon anggota legislatifnya secara bebas. Penentuan caleg yang meraih kursi di lembaga legislatif ditentukan oleh besaran suara yang diperoleh saat pemungutan suara. Begitu juga halnya pada sistem proporsional tertutup pemegang hak suara hanya bisa memilih parpol. Penentuan caleg yang menempati kursi perwakilan rakyat murni menjadi kewenangan partai dengan memperhatikan besaran jatah kursi yang mereka peroleh dalam pemilu.

Pada sistem proporsional campuran, pemegang hak suara dapat memilih parpol atau caleg yang diajukan. Namun parpol memiliki kewenangan memilih caleg yang akan ditempatkan di lembaga perwakilan tanpa harus terpaku pada perolehan suara caleg.

Demokrasi lokal

Realitas yang terjadi di lapangan tersebut dapat ditarik benang merah bahwa poin penting dari permasalahan ini adalah bagaimana memulihkan kembali degradasi otoritas kekuasaan partai dalam hal rekrutmen kepemimpinan melalui sistem pemilihan umum sehingga nilai-nilai demokrasi tetap terjaga, tanpa dikotori oleh politik uang dan menjamurnya caleg instan menjelang pemilu yang potensial merusak kaderisasi partai politik Indonesia.

Begitu juga hal ini tidak menutup kemungkinan akan dialami oleh partai-partai politik lokal di Aceh. Jean Bodin sebagai Bapak Teori Kedaulatan mungkin akan terkejut mengetahui betapa jauh bergesernya apa yang dahulu ia teorikan. Awalnya, kedaulatan “hanya” diartikan sebagai “kekuasaan tertinggi terhadap para warga negara dan rakyat tanpa suatu pembatasan oleh peraturan perundang-undangan”. Dengan kata lain, raja adalah pemilik negara.

Moh Mahfud MD menyatakan bahwa negara yang menganut asas demokrasi, maka kekuasaan pemerintah berada di tangan rakyat. Pada negara yang menganut asas demokrasi ini didalamnya mengandung unsur; pemerintahan dari rakyat (government of the people), pemerintahan oleh rakyat (government by the people), dan pemerintahan untuk rakyat (government for the people).

Dari pendapat para pakar ahli di atas terjadi kontra produktif atau titik singgung tentang pengertian falsafah demokrasi, yaitu rakyat sebagai pemegang kekuasaan, pembuat dan penentu keputusan dan kebijaksanaan tertinggi dalam penyelenggaran negara dan pemerintahan serta pengontrol terhadap pelaksanaan kebijakannya baik yang dilaksanakan secara langsung oleh rakyat atau mewakilinya melalui lembaga perwakilan. Karena itu negara yang menganut sistem demokrasi diselenggarakan berdasarkan kehendak dan kemauan rakyat mayoritas serta tidak mengesampingkan rakyat minoritas.

Dalam tulisan ini, dari awal saya tidak tertarik dan terkesan menghindari terkait pembahasan tiga produk hukum yang telah mengerdilkan kekhususan demokrasi lokal serta tidak memiliki relevansi antara UUPA dengan UU Pemilu. Yaitu pertama, dari sisi penamaan yang berbeda dengan nama. Pelaksana pemilu di daerah lain pada umumnya, keberadaan KIP diakui merupakan bagian dari KPU (Pasal 1 UUPA). Kedua, model rekrutmen anggota KIP berbeda dari rekrutmen anggota KPU di daerah. Anggota KIP Aceh direkrut DPRA dan DPRK)l. Ketiga, jumlah anggota KIP berbeda dari jumlah anggota KPU di daerah lainnya yang diatur sesuai dengan jumlah pemilih di daerah tersebut. Adapun jumlah anggota KIP Aceh ditentukan sebanyak 7 orang untuk provinsi dan 5 orang untuk kabupaten/kota (Pasal 57 UUPA). Keempat, masa jabatan anggota KIP Aceh dapat diperpanjang bilamana tahapan pemilu dan pemilihan di Aceh sedang berlangsung (Pasal 58 ayat 1 Qanun 6/2016, namun telah dihapus oleh Qanun 6/2018).

Berdasarkan asas tersebut, sejatinya aturan bagi KIP Aceh harus disesuaikan dengan UU Pemilu, bukan dengan UUPA. Sebab UUPA nyatanya bukanlah aturan khusus pemilu, melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus Aceh, dan di dalamnya hanya mengatur sedikit tentang pelaksanaan dan kelembagaan pemilu. Maka tatkala ada aturan yang lebih khusus tentang pemilu, berdasarkan asas lex specialis sistematis, aturan pemilu dalam UUPA harus disesuaikan dengan UU Pemilu yang lebih khusus.

Seharusnya ini harus disadari dari awal saat para penggagas damai Aceh memformulasi produk Partai Lokal, supaya Pemerintah Pusat tidak beranggapan Parlok ini ibarat nikah tidak bersertifikat.

Penulis berpandangan kita harus keluar dari kejumudan berpikir dan pertentangan terkait sistem pemilihan proporsional terbuka atau kembali ke proporsional tertutup atau opsi kombinasi dari dua sistem ini. Aceh harus melihat secara alam sadar, atau dengan bahasa lain secara kacamata intelektual falsafah demokrasi lokal bahwa sejak awal MoU damai diteken, pemerintah pusat telah mengatur strategi jebakan atau dalam bahasa indah dinukilkan “belum sepenuhnya bisa menjalankan desentralisasi secara general di Provinsi Aceh”. Karena belum ada aturan secara normatif hukum nasional bisa dilakukan selain memberi ruang namun tidak memberi akses.

Terakhir, kita tidak perlu merevisi UUPA yang sudah terlanjur dipaksakan lahir, dengan proses persalinan bidan dari Helsinki. Namun bagaimana hari ini, di saat semua kalangan diam tidak ada jawaban, tidak ada analisa dari siapapun bahkan tokoh intelektual sekalipun untuk memformulasi Aceh harus bermarwah dalam bingkai NKRI. Atau dengan opsi yang pernah digelorakan oleh rekan-rekan SIRA Referendum. Aceh harus terus hidup dan berevolusi, dengan segala sumbangsihnya untuk negeri ini.