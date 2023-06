Pemkab Nagan Raya Adakan Pasar Murah 10 Kecamatan, Catat Jadwal dan Lokasinya

For Serambinews.com

Pasar murah dimulai 15 Juni hingga 24 Juni 2023 dengan bahan pokok dijual telah disubsidi oleh Pemkab setempat.

Laporan Rizwan I Nagan Raya

SERAMBINEWS.COM, SUKA MAKMUE - Pemkab Nagan Raya mengadakan pasar murah yang berlangsung di 10 kecamatan atau titik di kabupaten itu.

Pasar murah jelang Idul Adha 1444 Hijriah ini diselenggarakan Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan UKM Nagan Raya.

Pasar murah diselenggarakan Pemkab akan dibuka Pj Bupati Fitriany Farhas pada Kamis (15/6/2023).

“Kegiatan pasar murah atau operasi pasar dalam rangka penanganan inflasi dan menyambut Hari Raya Idul Adha 1444 H,” kata Kadis Perindagkop UKM Nagan Raya, T Kamaruddin SE MSi kepada Serambinews.com, Selasa (13/6/2023).

Kamaruddin yang didampingi Kabid Perdagangan Zulbaini menjelaskan, ini merupakan suatu kegiatan yang sangat membantu masyarakat untuk memenuhi dan meringankan kebutuhan bahan pokok.

“Ini juga merupakan tindak lanjut dari arahan Presiden melalui kementrian dalam negeri yang kami ikuti setiap hari senin melalui dering tentang penanganan inflasi daerah,” katanya.

Dalam pasar murah ini, Pemkab Nagan Raya mensubsidi harga.

Adapun bahan yang dijual beras Rp 93.000 per sak (isi 10 kg), gula pasir dijual Rp 10.000 per kg (2 kg Rp 20.000) minyak makan Rp 15.000 per liter (2 liter Rp 30.000).

Berikutnya sirup Rp 17.000 per botol (2 botol Rp 34.000), telur ayam Rp 40.000 per papan (30 butir) dan tepung Rp 10.000/kg (2 kg Rp 20.000)

Kadis Perindagkop UKM Nagan Raya, T Kamaruddin mangajak masyarakat untuk hadir dan meramaikan kegiatan pasar murah untuk memperoleh bahan sembako dengan harga murah.(*)

Jadwal pasar murah Pemkab Nagan Raya