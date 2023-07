Sosok Benny Tjokro Terpidana Seumur Hidup Korupsi Jiwasraya, Asetnya Luar Biasa

SERAMBINEWS.COM - Benny Tjokro telah dipidana penjara seumur hidup dalam kasus Korupsi Jiwasraya yang merugikan negara hingga Rp 16,8 triliun.

Benny Tjokro merupakan putra pasangan Handoko Tjokrosaputro dan Lita Anggriani.

Dalam dunia saham, Benny Tjokro merupakan seorang 'suhu'.

Pada 2019, Benny Tjokro pernah dinobatkan sebagai 50 orang terkaya di Indonesia versi majalah Forbes.

Tercatat, Cucu dari Kasom Tjokrosaputro, sang pendiri grup usaha Batik Keris, ini ada di urutan ke-43.

Forbes menaksir kekayaan pria yang lahir di Surakarta, Jawa Tengah, 15 Mei 1969, ini mencapai US$ 670 juta atau sekitar Rp 9,14 triliun (kurs Rp 13.650 per dolar AS). pada tahun 2019 lalu.

Benny Tjokro memulai aktivitas investasinya di pasar modal sejak duduk di bangku kuliah.

Alumnus Fakultas Ekonomi Universitas Trisaksi, Jakarta, ini kenal dunia saham lantaran diajak teman-teman kuliahnya.

Saham PT Bank Ficorinvest Tbk merupakan portofolio pertama yang Benny Tjokro beli bermodal tabungan dari uang saku kuliah.

Motivasinya saat itu cukup sederhana, hanya ingin cari untung.

Pada awalnya, Benny Tjokro hanya mengeluarkan modal beberapa juta rupiah saja untuk bermain saham,

Namun modalnya meningkat saat lulus kuliah hingga mencapai ratusan juta.

Ayah Benny Tjokro waktu itu lebih senang anaknya berbisnis ketimbang main saham.

Salah satunya dengan membantu mengurus bisnis Keris Gallery.