Pendukung Prabowo Bersorak, Rocky Gerung Sindir Pembagian Sertifikat hingga Ingin Nyapres di 2024

SERAMBINEWS.COM - Pengamat Politik Rocky Gerung berdialog di depan para pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno yang merupakan alumni dari sejumlah perguruan tinggi di Indonesia.

Hal tersebut tampak dari video di saluran Youtube Rocky Gerung yang dibagikan pada Minggu (27/1/2019).

Dalam video tersebut, Rocky Gerung diminta untuk berdialog dalam acara Deklarasi Nasional Alumni Perguruan Tinggi Seluruh Indonesia Untuk Pemenangan Prabowo-Sandi, di Gedung Padepokan Pencak Silat TMII, Jakarta Timur, Sabtu (26/1/2019).

Rocky awalnya diminta maju untuk berdialog di mimbar.

Rocky yang mengenakan kaus berkerah warna hitam tampak berdiri di mimbar sambil tersenyum.

Ia mempersilakan semua pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno untuk bersorak.

Belum memulai pernyataannya, Rocky tampak maju dari mimbar dan mempertanyakan soal kursi kosong.

"Sebelum saya mulai, kenapa banyak kursi kosong di tengah?" kata Rocky sambil menunjuk ke aras depan.

Sontak terdengar riuh tawa dan sorakan dari para pendukung Prabowo-Sandi.

"Oh sorry, sorry. Saya pikir ini acara pembagian sertifikat tanah," katanya lagi.