Julpan Fahmi, Bujang Gayo Lues Ini Harumkan Indonesia di Thailand, Raih Juara I di Ajang IMT-GT

For Serambinews.com

Julpan Fahmi, Asal Gayo Lues Ini Harumkan Nama Indonesia di Thailand, Berhasil Meraih Juara I di Ajang IMT-GT

Laporan: Rasidan | Gayo Lues

SERAMBINEWS.COM,BLANGKEJEREN - Selain anak petani tiga dari lima bersaudara ini, Julpan Fahmi kelahiran desa Ulun Tanoh 10 Febuari 1995, kecamatan Kutapanjang asal Kabupaten Gayo Lues itu kini tercatat seorang mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di perguruan tinggi Unversitas Syaiah Kuala (Unsyiah) di Banda Aceh.

Julpan Fahmi telah berhasil membawa nama baik daerah, bahkan nama provinsi Aceh juga mengharumkan nama indonesia setelah berhasil dan sukses meraih juara I pada ajang FUN RUN 5000 meter pada event Indonesia Malaysia Thailand Growth Triangle (IMT-GT) yang berlangsung di Thailand.

Anak seorang petani dari pelosok desa dan negeri serbu bukit itu merupakan anak pasangan dari Kasim Aman Talib dan ibunya Murni merupakan anak ketiga dari lima bersaudara, Fahmi nama akrabnya yang saat ini sedang kuliah di FKIP Unsyiah Banda Aceh jurusan Olahraga (Penjaskesrek) itu telah berhasil memperoleh juara I pada ajang FUN RUN di kelas 5 Km (5000 meter) di Thailand yang ikut berlomba dan bertanding berlangsung pada 26 Agustus 2019 kemarin yang merupakan salah satu perwakilan dari indonesia.

Fahmi telah menoreh prestasi yang cemerlang dan mengharumkan nama baik indonesia di Thailand tersebut, padahal ia hanya seorang anak petani yang kuliah di Unsyiah semester 8 tersebut merupakan salah satu perwakilan dari Indonesia dari 4 Perguruan Tinggi (PT) yang mengikuti event dan ajang IMT-GT di Thailand tersebut.

Ditemani abangnya Julpan Fahmi, kepada Serambinews.com, Selasa (27/8/2019) menceritakan, dari Indonesia ada empat perwakilan dari Perguruan Tinggi yang mengikuti ajang tersebut. Namun dilaporkan hanya Fahmi panggilan adiknya itu yang berhasil meraih juara yang mewakili indonesia pada event IMT-GT di Thailand itu.

PDBI Siap Gelar Muscablub, Kadisdikpora Bireuen Siap Pimpin PDBI Bireuen

Pegiat Anti Narkoba Banda Aceh Dilantik

Tutup Bursa Transfer Dengan Manis, Persiraja Sukses Boyong Kapten Persis Solo, Ini Strateginya

"Saat ini adiknya bersama pihak Kampus masih di negara tetangga itu, bahkan pihak keluarga sama sekali awalnya tidak yakin dan tidak percaya kalah Fahmi mampu meraih juara dan mengharumkan nama baik indonesia di Thailand,"kata Jemian yang kerja di Sekretariat DPRK Galus itu.

Ia mengakui, prestasi yang diukuri adiknya yang masih berstatus seorang mahasiswa di Banda Aceh itu, tentunya tidak terlepas dari doa kedua orang tuanya selama ini yang hanya seorang petani. Selain itu juga tidak terlepas dari dukungan Penghulu (Keuchik) dan warga desa Ulun Tanoh serta dukungan dari semua pihak lainnya.

"Setelah Fahmi berhasil meraih juara I dikelas 5 Km pada FUN RUN di Thailand yang telah mengharumkan nama kabupaten dan nama indonesia pada umumnya, tidak lama kemudian langsung viral di medsos setelah dibagian oleh Pak Penghulu dan pihak lainnya,"ugkapnya.

Bahkan, Bupati Gayo Lues M Amru disebuah grup WA yang dibagikan, awalnya Bupati juga tidak percaya kalau Julpan Fahmi merupakan putra Gayo, namun setelah disebutkan nama kedua orangnya Fahmi dan desa tempat tinggal di desa Ulun Tanoh kecamatan Kutapanjang Gayo Lues tersebut, meminta agar menyiapkan penyambutan kepulangan Fahmi nantinya ke kabupaten itu juga memberikan dukungan dan penghargaan serta perhatian lebih nantinya.

Kepergok Berduaan dengan Bidan Desa Tengah Malam, Oknum Polisi Ditelanjangi dan Diarak Warga

26 Agustus 2019 Even Pacuan Kuda Digelar di Takengon, Ada Festival Coffee Mobile di Dalamnya

Disdukcapil Aceh Tengah Manfaatkan Medsos Jadi Sarana Berbagi Informasi

Jemian mengatakan, adiknya Fahmi dengan riwayat pendidikan yaitu SD Rema, kemudian SMP di SMPN 1 Kutapanjang dan SMA di SMAN 1 Kutapanjang Gayo Lues. Bahkan setelah Fahmi mengikuti ajang tersebut, nama indonesia kembali di banggakan oleh anak negeri yang berasal dari desa Ulun Tanoh pada ajang IMT-GT di Thailand, bahkan ucapan selamat atas keberhasilan itu pun terus mengalir melalui medsos tersebut.

Secara terpisah, wakil Bupati Gayo Lues H Said Sani sempat mengumumkan dihadapan para kepala SKPK dan pejabat dari unsur Muspida plus lainnya serta dihadapan 20 anggota DPRK Gayo Lues dalam sebuah acara yang berlangsung di Blangkejeren tersebut. Wabup Said Sani mengucapkan selamat sukses atas prestasi yang di raih oleh saudara Fahmi warga Ulun Tanoh kecamatan Kutapanjang Gayo Lues yang telah mengharumkan nama indonesia pada umumnya.

Wabup Gsyo Lues mengungkapkan, saudara Julpan Fahmi perlu diberikan dukungan dan siapkan penyambutan saat saudara Fahmi pulang kekabupaten julukan Seribu Bukit Gayo Lues tersebut. Karena ini merupakan sebuah prestasi yang sangat luar biasa dan harus nantinya mendapatkan penghargaan serta perhatian maupun dukungan yang lebih nantinya dari semua pihak.(*)

Rocky Gerung Akan Isi Seminar Nasional di IAIN Langsa, Apa Ada Agenda Politik?

Harga Emas Kembali Naik, Berikut Rincian Harga Lengkapnya Hari Ini

Polri Akan Segera Luncurkan Smart SIM, Ada Fitur E-Money dan Juga Perekam Pelanggaran Lalu Lintas