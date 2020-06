Sesuai Data 4 Juni 2020, 74 Persen Desa di Aceh telah Salurkan Bantuan Langsung Tunai Dana Desa

For Serambinews.com

Laporan Fikar W Eda | Jakarta

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Provinsi Aceh mendapatkan alokasi Dana Desa Tahun 2020 sebesar sebesar 5T (Rp 5.050.301259.000) yang diperuntukkan bagi 6.497 desa yang tersebar di 23 Kabupaten dan Kota.

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mengarahkan prioritas penggunaan dana desa untuk mewujudkan jaring pengaman sosial bagi penanggulangan Covid-19 di desa.

Sekeretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Tertinggal (Sesditjen PDT Kemendes PDTT), Razali AR mengatakan hal itu kepada Serambinews,com, di Jakarta, Kamis (4/6/2020).

Ketentuan tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Desa PDTT Nomor 6 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, disebutkan bahwa prioritas penggunaan dana desa sepanjang pandemik Covid-19 ialah untuk mewujudkan jaring pengaman sosial melalui 1). Bantuan Langsung Tunai; 2). Padat Karya Tunai Desa (PKTD) dan 3). Desa Tanggap Covid-19.

Dijelaskan, Program Desa Tanggap Covid-19 merupakan upaya gotong royong dari masyarakat desa untuk bersama-sama melawan Covid-19 dengan melibatkan peran aktif masyarakat desa dengan kegiatan pembentukan relawan desa, memberikan edukasi kepada masyarakat, pendataan penduduk rentan, menyiapkan ruang isolasi desa, menyediakan pos jaga desa (24 jam) dan menyediakan alat-alat kesehatan untuk deteksi dini pencegahan penyebaran Covid-19 seperti masker, hand sanitizer, alat pelindung diri (APD) dan alat kesehatan lainnya.

Program Padat Karya Tunai Desa (PKTD) merupakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berbasis proyek yang dikerjakan secara swakelola dan diperuntukkan bagi keluarga miskin, korban PHK, pengangguran serta masyarakat marjinal lainnya dengan sistem upah kerja harian yang diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat.

Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) merupakan bantuan tunai yang diberikan kepada keluarga penerima manfaat sebesar Rp.600,000/bulan selama tiga bulan. Keluarga penerima manfaat (KPM) yang menjadi sasaran pemberian BLT-DD adalah keluarga miskin non PKH/Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), non Penerima Kartu Prakerja dan keluarga yang belum mendapatkan bantuan dari Kementerian Sosial.

Disamping itu, bantuan BLT-DD difokuskan kepada keluarga yang kehilangan mata pencaharian, belum terdata dan mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis.

Razali AR menyebutkan, di Provinsi Aceh, pendataan KPM dan penyaluran BLT-DD sudah dimulai pada bulan April dan berjalan hingga bulan Juni tahun 2020. Mekanisme pendataan KPM dilakukan oleh Relawan Desa Lawan COVID-19 dengan basis data dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).