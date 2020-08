Harga Telur Ayam di Abdya Masih Tinggi, Gula Pasir Stabil, Namun Cabai Merah Turun

Laporan Zainun Yusuf | Aceh Barat Daya

SERAMBINEWS.COM,BLANGPIDIE – Di tengah pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), harga sejumlah bahan kebutuhan pokok di Pasar Blangpidie, Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya) bertahan di tingkat harga relatif tinggi.

Harga telur ayam, misalnya, pada tingkat pedagang grosir setempat, Rabu (19/8/2020) hari ini, masih mencapai Rp 45.000 per papan (isi 30 butir).

Meskipun turun Rp 3.000 per papan dibandingkan harga pekan lalu mencapai Rp 48.000 per papan, namun harga telur ayam dinilai masih tinggi oleh para konsumen.

Salah seorang warga menyebutkan, harga telur ayam sekarang ini Rp 45.000 per papan, sama dengan tingkat harga awal Juli lalu.

Diakui dia, telur ayam yang dipasok dari produsen di Sumatera Utara itu harga sering terjadi naik turun. Hal ini diakui oleh Fahmi, salah seorang pedagang grosir di Pasar Blangpidie.

“Pernah turun berkisar antara Rp 42.000 sampai Rp 43.000 per papan, tapi hanya bertahan beberapa hari, kemudian naik lagi. Harga sekarang Rp 45.000 per papan sebenarnya turun Rp 3.000 dibadingkan pekan lalu mencapai Rp 48.000 per papan,” kata Fahmi.

Daya beli masyarakat, ujar Fahmi, juga menurun selama pandemi virus corona dikarenakan masyarakat banyak kehilangan pendapatan.

Dampaknya, permintaan telur ayam pun menurun tajam lantaran selama pandemi Covid-19, tidak ada warga yang menggelar acara hajatan seperti kenduri (pesta) perkawinan.

“Kita akui, telur ayam banyak terserap sebagai bawaan warga atau undangan pada acara kenduri, selain menjadi salah satu menu makanan acara pesta,” ucapnya.