Simak, 7 Manfaat Buah Nenas untuk Kesehatan Tubuh, Atasi Pencernaan hingga Menurunkan Berat Badan

Buah ini dapat dinikmati sendiri, atau dalam salad buah, makanan penutup, smoothie, dan bahkan salad gurih atau tumis

SERAMBINEWS.COM - Buah nenas memiliki sederet manfaat bagi kesehatan.

Untuk itu sebaiknya menyediakan nenas di rumah untuk membantu masalah kesehatan yang mengganggu.

Selain melancarkan pencernaan, Ini manfaat mengonsumsi nanas untuk kesehatan tubuh

Buah ini dapat dinikmati sendiri, atau dalam salad buah, makanan penutup, smoothie, dan bahkan salad gurih atau tumis.

Tapi nanas bukan hanya buah yang enak.

Pada zaman kuno, buah tropis ini digunakan dalam budaya yang berbeda untuk tujuan pengobatan , terutama sebagai ekstrak yang diterapkan pada luka untuk mengurangi peradangan.

Baca juga: Lamaran Lesty dan Rizky Billar, Rizki DA Sebut Ini: Kurelakan Dirimu Pergi, Ada Apa?

Baca juga: Aceh Tamiang Siapkan 500 Ha untuk Kembangkan Padi Organik

Baca juga: VIDEO - Anggota TNI AU Viral karena Suka Berbagi Tapi Tak Pamer Hingga Wajah Selalu Diblur

Hari ini, kita sekarang tahu nanas mengandung bromelain , enzim dengan sifat anti-inflamasi yang juga mungkin memiliki potensi melawan kanker.

Melansir dari Insider berjudul 7 science-backed benefits of pineapple, according to dietitians, berikut adalah beberapa manfaat kesehatan jika kamu mengonsumsi nanas.

1. Dikemas dengan nutrisi