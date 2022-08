Aceh dan Kepemimpinan Militer (V) - Alaiddin Riayat Syah, Sulaiman Agung, dan Laksamana Kortuglu

Oleh: Ahmad Humam Hamid*)

Topkapi di Istanbul, Turkiye adalah nama salah satu dari 10 istana terhebat dan terindah di dunia.

Di dalam kelompok istana terhebat dan terindah di dunia itu, ada Versailes di Paris Perancis, Bukckingham di London Inggris, dan Forbidden City di Beijing Cina.

Topkapi, istana kebanggaan rakyat Turki itu kini telah dijadikan museum.

Ada yang unik dan langka di museum Topkapi yang dibangun oleh Mehmed II, sang penakluk Bizantium Konstantinopel.

Arsitek kampiun Mimar Sinan, pada tahun 1453, memimpin pembângunan itu.

Hari ini, di Topkapi ada peninggalan klasik benda-benda penting peradaban Islam.

Di antaranya ada tongkat Nabi Musa AS, serban Nabi Yusuf AS, serta janggut, bekas pijakan tapak kaki, dan pedang Nabi Muhammad SAW.

Ada juga pedang Khalid bin Walid, dan pakaian Fatimah Az-Zahra.

Apa yang unik tentang Aceh di museum Topkapi adalah di bagian arsip kerajaan Ottoman lebih dari setengah milenium yang lalu.