Serambi Indonesia, Koran Paling Top di Aceh

Oleh Rahmad Saputra

Peneliti dalam Bidang Ilmu Sosial dan Keislaman serta anggota FAMe Chapter Meulaboh, melaporkan dari Meulaboh

SEJAK pertama kali terbit pada 9 Februari 1989, koran di bawah grup Kompas ini diberi nama Serambi Indonesia. Hari ini usianya genap 34 tahun.

Capaian usia ini sekaligus menjadi rekor sebagai koran harian paling panjang umur atau paling lama bertahan di Aceh. Sebagaimana kita ketahui, koran di Aceh ada beberapa, tapi hanya Serambi yang mampu mencapai usia 34 tahun.

Dengan memasuki usia ke-34 ini tentu menjadi tanda bahwa akan semakin banyak tanggung jawab yang harus ditunaikan, terutama dalam mempertahankan eksitensinya agar media ini tetap menjadi media nomor 1 dan paling top di Aceh.

Yakni, top dan terdepan dalam memberitakan berbagai informasi dan isu aktual secara cepat dan terpercaya sehingga menjadi acuan atau rujukan bagi pemerintah dalam pengambilan berbagai kebijakan daerah, terutama menyangkut pembangunan, politik, ekonomi, pendidikan, budaya, maupun berbagai bidang lainnya.

• Serambi Indonesia Dapat Anugerah Halal dari MPU Aceh, Sebagai Media Paling Banyak Angkat Topik Halal

Banyak sekali ucapan, apresiasi, dan doa yang dipanjatkan pada perayaan milad ke-34 Serambi Indonesia kali ini, tentunya dengan harapan agar apa yang telah dicapai oleh Serambi selama 34 tahun ini terus dapat dipertahankan dengan baik, baik dari segi pengelolaan, maupun inovasi, sehingga media ini terus lebih baik dan mempunyai entitas komersial bisnis yang terus membaik di Aceh.

Di usianya yang ke-34 ini, Serambi Indonesia telah mampu pula beradaptasi dengan perubahan zaman, terutama dengan kreativitas dan inovasi yang dilakukan melalui penyediaan platform-platform pemberitaan digital yang lebih memanjakan pembaca, terutama generasi muda.

Melalui penyediaan platform tersebut pula, Serambi Indonesia tetap hadir di tengah masyarakat di mana pun dan kapan pun dalam memberitakan berbagai informasi yang berkembang di Aceh dalam beragam bentuk platform digital seperti twitter, instagram, facebook, YouTube, dan sebagainya.

Baca juga: Mahasiswa Unida Kunjungi Serambi Indonesia, News Manajer: Media Butuh Wartawan Multitalenta

Sehingga, readership (keterbacaan) atau viewership dari produk yang ditawarkan oleh Serambi Group terus meningkat setiap bulan dan tahunnya.

Karena itu pula, momen bertambahnya usia ini tentu harus dimaknai secara baik, bukan tambah redup, melainkan Serambi Indonesia harus tetap eksis, dan eksistensinya semakin kuat di tengah masyarakat Aceh yang haus bahan bacaan.

Masyarakat Aceh menaruh harapan besar agar Serambi dapat menyiarkan berita yang cepat, kredibel, dan antihoaks. Untuk itu, ada beberapa hal secara pribadi saya harapkan kepada Serambi Indonesia di usianya yang sudah kepala 3 ini.

Pertama, tetaplah konsisten menjaga kualitas pemberitaan. Belajar dari koran harian yang diterbitkan di New York, yaitu The New York Times, ketika ditanyakan mengapa koran tersebut masih eksis dari tahun 1851 hingga sekarang?

G. Sulzberger (salah satu penerbit dari The New York Times) menjawab, sebab mereka tetap konsisten berpegang teguh kepada standar (kualitas) paling tinggi, yaitu independensi, akurat, dan tidak berat sebelah, hingga memberi kesempatan kepada jurnalis untuk menggali suatu berita hingga berbulan-bulan.