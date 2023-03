1.278 Siswa Bersaing Pada Kompetisi Marssal ke-9 MTsN Model Banda Aceh, Termasuk dari Luar Provinsi

"Kompetisi Bagi siswa-siswi yang berhasil meraih juara, madrasah menyiapkan sejumlah golden ticket bebas tes masuk PPDB tahun 2023-2024," kata Junaidi.

Laporan Indra Wijaya | Banda Aceh

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - MTsN 1 Model Banda Aceh gelar kompetisi Madrasah For Religion, Science, Sport, Art & Language (MARSSAL) ke-9.

Kegiatan tersebut berlangsung sepanjang 7 -11 maret 2023.

Pembukaan berlangsung meriah dengan penampilan kolosal sendratasik ratusan siswa-siswi MTsN 1 Model Banda Aceh, memikat perhatian tamu undangan maupun pengunjung yang hadir.

Marssal bertajuk “Spring Your Dreams, Don’t Let it Falls” (kembangkan mimpimu, jangan biarkan mimpimu gugur) dibuka langsung oleh Plt Kakanwil Kemenag Aceh, diwakili Kabid Penmad Zulkifli SAg MPd, Selasa(7/3/2023).

Kabid Penmad Kanwil Kemenag Aceh, Zulkifli, menyampaikan apresiasinya atas pelaksanaan Marssal ke-9.

Ia mengatakan, even tersebut juga diikut oleh peserta dari nasional dan berkat kerjasama dari semua pihak.

Pasalnya kata Zulkifli, pendidikan tidak hanya menjadikan peserta didik cerdas, tapi bisa menghasilkan siswa tangguh yang siap berkompetisi.

"Even marssal salah satu upaya sistematis untuk meletakkan pondasi dan tradisi di bidang sains, bahasa, seni dan olahraga," kata Zulkifli.

Menurutnya, kegiatan seperti ini bisa menjadi tempat pengembangan potensi peserta didik sesuai dengan bakat minat yang disukainya.

Kemudian, memperluas pergaulan siswa untuk mendapatkan teman baru dan sangat efektif untuk pencegahan kenakalan remaja.

"Kita mengimbau agar madrasah lainnya senantiasa berpartisipasi pada kegiatan seperti ini," pungkasnya.

Sementara itu, Kepala MTsN 1 Model Banda Aceh Junaidi Ibas SAg MSi mengatakan, sebagai salah satu madrasah nasional bidang riset, pihaknya akan selalu melakukan inovasi dengan program unggulan yang ada.