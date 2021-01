3 Hari Sebelum Tewas Dibunuh dan Diperkosa, Pramugari ini Sempat Beri 'Sinyal Pamit' lewat Instagram

SERAMBINEWS.COM - Pramugari Filipina yang diduga diperkosa lalu dibunuh ternyata sudah memberi 'sinyal' akan pergi untuk selamanya.

Melalui sebuah status di akun Instagram miliknya, Christine Angelica Dacera (23), menulis kalimat yang menyiratkan perpisahan.

Di jejaring sosial Facebook dan Instagram, warganet memang membuat tagar baru "Justice for Christine Dacera" (Justice for Christine Dacera) untuk menghadirkan keadilan bagi korban.

Tak lama kemudian, komunitas online juga dengan cepat menemukan halaman pribadi Christine, menemukan hanya 3 hari sebelum kematiannya, dia memposting foto dengan status menakutkan, seperti tanda-tanda sebelumnya meninggal.

Secara spesifik, pada 28 Desember 2020, Christine membagikan foto mengenakan alat pelindung, mengenakan topeng, berdiri di depan pintu kabin, dengan keterangan. "Last flight for this one helluva year"

Tidak ada yang menyangka bahwa itu juga penerbangan terakhir dari kehidupan gadis berusia 23 tahun itu.

Polisi Filipina telah menangkap tiga tersangka kasus tersebut.

()Status pramugari Christine Angelica Dacera di Instagram yang menyiratkan kepergian dirinya.

Mereka adalah John Pascual Dela Serna III (27), Rommel Daluro Galido (29), dan John Paul Reyes Halili (25).

Delapan tersangka lain yang juga diidentifikasi terlibat adalah Gregorio Angelo de Guzman, Louie de Lima, Clark Jezreel Rapinan, Rey Englis, Mark Anthony Rosales, Jammyr Cunanan, Valentine Rosales, dan Ed Madrid.

Polisi sudah mendaftarkan kasus tersebut ke kantor kejaksaan.