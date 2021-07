Sawit ‘Rimueng Kureung’ Mulai Mengaum

OLEH Prof. Dr. APRIDAR, S.E., M.Si., Guru Besar Ilmu Ekonomi Studi Pembangunan Unimal dan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (Uniki), melaporkan dari Nisam Antara, Aceh Utara.

SAWIT merupakan jenis tumbuhan yang termasuk dalam genus Elaeis dan ordo Arecaceae. Tumbuhan ini digunakan dalam usaha pertanian komersial untuk memproduksi minyak sawit yang merupakan tumbuhan industri sebagai bahan baku penghasil minyak masak maupun bahan bakar.

Berdasarkan data Dinas Perkebunan Aceh tahun 2016 luas tanam sawit di provinsi ini tercatat 228.230 hektare (ha) dengan total produksi 399.618 ton. Sektor ini menyerap tenaga kerja 75.030 jiwa. Di Aceh Utara saja terdapat 17.911 ha kebun sawit dengan total produksi 39.643 ton.

Dari 61 perusahaan kelapa sawit yang bergerak di Aceh, yang masih beroperasi sekarang hanya 39 saja. Delapan di antaranya masih dalam tahap pembangunan dan 14 lagi sudah dinyatakan kolaps. Padahal, sawit merupakan komoditas strategis yang paling banyak menyumbang devisa negara.

Terdapat 75 lebih kasus sengketa pertanahan sejak tahun 2005. Antara lain, konflik tanah sektor perkebunan, pertambangan, pembangunan, dan penyediaan instalasi pertanahan dan keamanan.

Harapannya, Raqan Pertanahan Aceh dapat mencegah meningkatnya sengketa pertanahan. Upaya melepas lilitan masalah yang sengkarut dan seperti mengurai benang kusut ini kelak terlaksana dengan adanya Qanun Aceh tentang Pertanahan.

Mengutip ungkapan yang ada di dalam naskah akademik raqan tersebut, "Tanoh gampong keu rumoh, di gle nyang jioh ta meulampoh, tempat ta piyoh oh watee tuha." Berarti di tanah kampung kita buat rumah, di hutan kita berkebun, agar bisa istirahat di masa tua. (Liputan6.com)

Di masa Covid-19, pandemi panjang ini berdampak terhadap ekspor salah satu komoditas andalan Indonesia, yakni sawit. Tercatat sepanjang tahun lalu realisasi volume ekspor minyak sawit hanya 34 juta metriks ton, turun 9 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Akan tetapi, nilai ekspor dari komoditas itu justru naik sebesar 13,6 persen secara tahunan, menjadi 22,97 miliar dolar AS atau setara dengan Rp 321,5 triliun (asumsi kurs Rp 14.000 per dolar AS) pada tahun 2020.

Dengan demikian, minyak kelapa sawit memiliki peranan yang besar terhadap perekonomian nasional. Minyak sawit memiliki rata-rata porsi sebesar 14,19 persen terhadap total ekspor komoditas nonmigas nasional. (Kompas.com)

Di Aceh Utara, ada kebun sawit yang dikelola oleh eks kombatan GAM yang berasal dari pasukan “Rimueng Kureung”. Di masa konflik Aceh, pasukan ini sangat disegani lawan. Pascakonflik, mereka menanam sawit di kawasan Nisam Antara, areal tanah subur yang terletak di lereng Gunung Geureudong Pasee.