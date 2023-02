Raih 20 Tropi, MTsN 1 Model Banda Aceh Kembali Sabet Juara Umum Flash SMAN Mosa

Kepala MTsN 1 Model Banda Aceh Junaidi Ibas, S.Ag.,M.Si didampingi Ketua Komite, wakil kepala madrasah dan official foto bersama Siswa-siswi usai menerima tropi Juara Umum Flash SMAN Mosa di halaman sekolah tersebut, Rabu (8/2/2023)

SERAMBINEWS.COM, BANDA ACEH - Pelajar MTsN 1 Model Banda Aceh kembali menyabet Juara Umum pada event Future Language and Art for Smart Student of High School (Flash) yang diselenggarakan SMAN Modal Bangsa. Sabtu-Rabu (4 s.d 8 Februari 2023)

Ajang bergensi tingkat provinsi aceh berlangsung dengan persaingan ketat diikuti ribuan peserta seluruh Aceh mulai jenjang SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA

Pengukiran prestasi gemilang MTsN 1 Model Banda Aceh tersebut diumumkan panitia setelah memperoleh 20 Tropi dengan 65 poin dari 21 cabang yang diikuti.

Masing-masing 9 juara satu, 6 juara dua dan 5 juara tiga," ungkap humas MTsN 1 Model Banda Aceh Tarmizi, SPd, lewat siaran pers kepada media

Kepala MTsN 1 Model Banda Aceh Junaidi Ibas, S.Ag.,M.Si mengatakan "Proses tidak mengkhiati hasil, alhamdulillah para siswa berhasil menunjukkan kemampuannya, terimakasih kepada anak-anak kami, pendamping maupun pembina yang sudah mengharumkan nama madrasah,"ujar Junaidi

Ia menambahkan "Semua ini berkat kerjasama dan dukungan semua pihak sehingga membuahkan hasil yang terbaik," Pungkas Junaidi turut didampingi para wakil kepala dan official peserta.

Berikut daftar perolehan tropi MTsN 1 Model Banda Aceh pada ajang Flash SMAN Mosa, Aceh Besar.

Juara 1 masing-masing cabang

Cerdas Cermat tim A diwakili Khalisa, Muhammad Nawal Khairi, M. Reza Fahlevi Lubis, Vokal solo putra Nabil Omar Ghaisan, Counting Contest M. Kafka Farras, Mosa Olympiad Competition (MOC) bid. Matematika Khalisa

Mosa Olympiade Competition (MOC) bid. bahasa inggris Qatrunnada Azka, Baca puisi Layalia Farras Azhari, Speech Nayyara Ash Shafa, Logic Contest Dyandra Naura Aqila, Syarhil Quran diwakili Althaf Rahmatillah, Ascka Mawaldi, Naufal Quraisyi Ambiya.

Juara 2

Cabang MTQ Putri Naurah Clarisa, Cab. Cerdas Cermat tim B diwakili M. Nawfal Werizky, M. Kafka Farras dan Mahrani Divka Richwari.

Mosa Olympiad Competition (MOC) bid. Matematika Muhammad Nawal Khairi, Mosa Olympiad Competition (MOC) bid. fisika M. Reza Fahlevi, bid. Speech Cut Fanaya Gebrina, bid. badminton putra Fauzan Umair Wafi

Juara 3

Vokal solo putri oleh Celia Cinta Gadisya, Counting Contest Alya Zhafira Azka, Mosa Olympiad Competition (MOC) bid. biologi Mazaya As Shita, Logic Contest Nabilul Kamal dan Best Suporter Cerdas Cermat.

Turut hadir dalam sesi penerimaan piala tropi tersebut wakil kepala bid. Kesiswaan Armaidi, M.Pd, Koordinator lomba Isriani, S.Ag., Pembimbing CC Khairiyah Rahma Lubis, M.Pd, pembimbing Syarhil Dra. Hj. Tarbiyati, koordinator Seni dan olahraga Zahri, S.IAN,.M.AP, pembina Tahfiz M.Ihsan, S.Pd.I.(*)

