Berikut Langkah-langkah Cegah Kanker Payudara, Lakukan Deteksi Lebih Awal

SERAMBINEWS.COM - Bagi perempuan penyakit kanker payudara salah satu kasus membahayakan.

Untuk itu lakukan antispasi sehingga hidup tetap nyaman dan aman.

Tiada yang senang saat didiagnosis mengidap penyakit kanker. Langit bagai runtuh dan tubuh dihantam palu.

Hal ini pula yang dirasakan oleh perempuan Lily yang membagikan pengalamannya menderita kanker payudara di acara Close the care gap: Siloam initiates massive breast cancer early detection to save more lives’ yang diadakan di Jakarta.

"Sampai hasil medical check up, dinyatakan ada benjolan padat satu sentimeter di payudara sebelah kiri. Awalnya saya bingung harus bagaimana," ungkapnya di Jakarta, Kamis (9/2/2023).

Terlebih ia tidak punya pengalaman sebelumnya. Dia mengaku tidak ada riwayat dari keluarga sebelumnya.

Selain itu Lily juga menjaga pola makan serta lifestyle. Karena itu dia kaget ketika kanker payudara ini tiba-tiba muncul.

Lily mengaku sempat bingung, terlebih banyak mitos yang beredar. Di antaranya seperti mungkin saja benjolan tersebut merupakan kelenjar ASI yang tersumbat.

Atau benjolan muncul karena dampak dari menstruasi. Lily pun memutuskan untuk melakukan pemeriksaan lebih lanjut.

"Akhirnya pemeriksaan lebih lanjut pada Juli 2013. Melakukan skrinng, ternyata memang ini adalah kanker. Akhirnya saya dioperasi," paparnya lagi.

Karena melakukan deteksi dini, Lily bisa mendapat penanganan medis dengan cepat dan tepat.

"Karena stadium awal saya tidak perlu dikemoterapi hanya diradiasi 25 kali. Itu kanker pertama saya di 2013," ucapnya

Dia mengisahkan bagaimana pengalamannya saat melakukan pengobatan dengan radiasi.