3 Instruksi Megawati Usai Umumkan Ganjar Pranowo Jadi Capres PDIP

SERAMBINEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PDI Perjuangan (PDI-P) Megawati Soekarnoputri mengeluarkan tiga instruksi setelah mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

Instruksi pertama ditujukan untuk kader struktural partaui, mulai dari anak ranting, hingga DPP PDI-P.

"Serta dua kepada seluruh anggota legislatif dari tingkat kabupaten/kota, provinsi hingga tingkat nasional," kata Megawati di Istana Batu Tulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Instruksi ketiga, Megawati memerintahkan seluruh eksekutif partai dari tingkat nasional, provinsi, hingga seluruh kepala daerah dan wakil kepala daerah di tingkat kabupaten/kota.

Dari instruksi ini, Megawati memerintahkan semuanya bergerak turun ke akar rumput untuk memenangkan Pemilu 2024.

"Tiga pilar partai ini saya perintahkan sebagai ketua umum partai untuk segera bergerak dan bekerja keras turun ke bawah, menyapa akar rumput, memenangkan Pemilu 2024," imbuh dia.

Diberitakan, Megawati menyatakan Ganjar sebagai capres untuk mengikuti Pilpres 2024.

Hal ini ditetapkan dan diumumkan di Istana Batu Tulis, Bogor, Jumat (21/4/2023).

Dalam acara ini hadir Presiden Joko Widodo, sejumlah elite PDI-P antara lain Puan Maharani, Hasto Kristiyanto, Prananda Prabowo, dan Pramono Anung.

Ganjar Pranowo Ajak Kader Konsolidasi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap seluruh simpatisan dan kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) melakukan konsolidasi dan mendukungnya sebagai bakal calon presiden 2024.

"Kami mohon kritikan dan saran. Inilah momentum kita untuk mengkonsolidasikan kekuatan untuk bersatu. One for all, all for one," kata Ganjar dalam sambutan dalam Rapat ke-140 DPP PDI-P di Istana Batutulis, Bogor, Jawa Barat, Jumat (21/4/2023).

Sebelumnya Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri mengumumkan Ganjar adalah bakal calon presiden 2024 dari partai berlambang banteng bermoncong putih itu. Pengumuman itu disampaikan bertepatan dengan Hari Kartini.

"Sebuah kehormatan mendapatkan penugasan sebagai kader partai, di samping tentu ini tugas yang tidak mudah. Maka kiranya kawan-kawan yang hadir semua baik secara luring maupun daring, kepala daerah, wakil kepala daerah, anak ranting, PAC, DPD, DPP, satgas dan seluruh komponen partai lainnya kami mohon dukungan," ucap Ganjar.

Ganjar mengatakan keputusan Megawati yang menunjuknya sebagai Capres 2024 wajib dilaksanakan sebaik-baiknya.

Dia mengatakan PDI-P sudah beberapa kali memberikan restu supaya dia terlibat dalam pembentukan Badan Penanggulangan Bencana, departemen otonomi daerah, anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) selama 2 periode, dan kini sedang menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah.

