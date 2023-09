Jokowi Resmi Tutup KTT ke-43 ASEAN di Jakarta, Serahkan Keketuaan kepada PM Laos

SERAMBINEWS.COM - Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi menutup Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-43 ASEAN di Jakarta pada Kamis (7/9/2023).

Seperti diketahui KTT ke-43 ASEAN ini berlangsung berlangsung selama 3 hari yakni dari 5 hingga 7 September 2023.

"Saya mengucapkan terima kasih atas dukungan terhadap keketuaan Indonesia di 2023 dan dengan demikian KTT ke-43 ASEAN dan KTT lainnya secara resmi saya tutup," kata Jokowi di Jakarta Convention Center, Kamis.

Dalam kesempatan itu, Kepala Negara Indonesia juga sekaligus menyerahkan tongkat estafet keketuaan ASEAN kepada Laos yang diwakili oleh PM Sonexay Siphandone.

"Ini saatnya tongkat keketuaan diserahkan ke Laos," jelas Jokowi.

Jokowi menuturkan, meski KTT ke-43 ASEAN di Indonesia telah berakhir, tugas ASEAN belum selesai. Sebab, pekerjaan besar ASEAN tidak mungkin selesai dalam satu keketuaan saja.

Ia menyebutkan, organisasi negara-negara Asia Tenggara itu akan terus menghadapi beragam dinamika, dan kompleksitas tantangan global.

Untuk itu, kata Jokowi, ASEAN harus bahu-membahu mengubah tantangan menjadi peluang, rivalitas menjadi kolaborasi, eksklusivitas menjadi inklusivitas, dan perbedaan menjadi persatuan.

"Mari kita terus perkuat kolaborasi dan kerja sama untuk ASEAN yang damai dan makmur, serta menjadikan dunia sebagai tempat yang lebih baik untuk semua," kata Jokowi.

Jokowi lalu menyatakan KTT ke-43 ASEAN ditutup dan mengucap terima kasih atas dukungan kepada Indonesia sebagai ketua ASEAN pada 2023.

