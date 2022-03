Rempah dan Kontestasi Kuasa di Pantai Barat Aceh

Oleh: Muhajir Al-Fairusy*)

“…Jauh sebelum melaut, tradisi kami sejak lama menanam cengkih. Cengkih yang menghidupi masyarakat turun temurun, sebelum menjadi nelayan adalah keputusan akhir penduduk, karena cengkih mati tanpa sebab.” (Mustafa, 80 tahun, Kepulauan Banyak, Singkel).

DARI catatan J. Kathiritamby-Wells dalam Acehnese Control over West Sumatra up to the Treaty of Painan, 1663, disebutkan jika pantai barat Aceh, antara Singkil dan Meulaboh, pada tahun 1786 telah muncul kawasan penanaman lada yang baru.

Dikontrol oleh Uleebalang Leube Dapha yang kerap bekerja sama dengan kumpeni Inggris di Bengkulu. Hasilnya, lada mencapai 83.000 pikul, dan pada tahun 1820 produksinya mencapai 150.000 pikul (Ismail, 1991).

Setelah lada, muncul cengkih sebagai rempah baru, masih di kawasan pesisir barat Aceh, khususnya Singkil.

Masyarakat Kepulauan Banyak sebagai salah satu kawasan pesisir perbatasan Aceh, letaknya menghubungkan jalur andalas Pariaman hingga ke barat Aceh lainnya, telah lama menempel keberlangsungan hidup pada cengkih. Tanaman yang dapat dipanen setelah enam tahun dan berpuluh tahun lamanya.

Produksinya juga menjadi komoditi yang paling diminati dan diburu sejak Belanda. Keberadaan cengkih di pesisir Singkil menunjukkan data tradisi mata pencaharian turun temurun manusia setempat.

Muhammad Saleh, seorang saudagar dari Pariaman yang pernah menulis sendiri autobiografinya dalam setiap perjalan dagang mengumpulkan rempah di sepanjang pesisir Andalas, pernah menceritakan keberadaan beberapa bandar dan dergama di pantai barat Aceh, termasuk Singkil yang begitu sibuk dengan perdagangan rempah kala itu (Zed, 2017).

Pun demikian, seperti lada, dalam dua dekade terakhir, cengkih digeser oleh struktur mata pencaharian baru, nelayan dan wisata maritim yang kian diminati.

Sebagai komoditi paling eksotis Nusantara, merapah rempah telah dimulai berabad lama. Spice Island mencuat sebagai istilah yang diurai Portugis untuk menggambarkan Nusantara sebagai kepulauan Rempah-rempah, sebuah ekspedisi yang dimulai sejak awal abad ke-16.